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香港航空免費機票｜8月7日早上10時起9800張0元機票開搶 涉7個目的地

香港航空公布，第二階段送機票活動將於8月7日早上10時開搶，合共會送出9,800張香港出發0元來回機票，包20kg寄艙行李。活動網站將於當日開放，並提供目的地、規則及參加辦法等資訊。

港航指出，第二輪送機票活動涉及7個目的地，包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。旅遊日期為今年9月1日至2024年3月24日。可留意的是，部分日子並無機票提供（見圖2），及逗留期限須介乎2至7日之間。

香港航空表示，有關機票以先到先得形式送出。不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。活動當日會於facebook專頁更新各目的地機票的派發概況。

 

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