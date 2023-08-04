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大摩降中國股票評級即遭調查？內媒：時間線對不上

上海證監局近日啟動上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，本周一公布將對摩根士丹利證券（中國）等券商開展現場檢查。

此前，摩根士丹利在一份報告中下調中國股票評級，引發市場不少關注。而此次摩根士丹利證券（中國）被抽到現場檢查，隨即引發市場聯想。

內媒《每日經濟新聞》引述知情人士表示，從時間線而言，上述上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利上述研報發佈時間為今年8月初，兩者之間缺乏因果關係。另外，摩根士丹利證券（中國）目前沒有研究牌照，上述研究報告的發布與摩根士丹利證券（中國）沒有關係。

分析指，隨著外資券商數量的不斷增多，在隨機抽查中被監管抽中的概率也將提升，尤其是像上海這樣外資券商比較集中的區域。

 

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