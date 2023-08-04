此前，摩根士丹利在一份報告中下調中國股票評級，引發市場不少關注。而此次摩根士丹利證券（中國）被抽到現場檢查，隨即引發市場聯想。

內媒《每日經濟新聞》引述知情人士表示，從時間線而言，上述上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利上述研報發佈時間為今年8月初，兩者之間缺乏因果關係。另外，摩根士丹利證券（中國）目前沒有研究牌照，上述研究報告的發布與摩根士丹利證券（中國）沒有關係。

分析指，隨著外資券商數量的不斷增多，在隨機抽查中被監管抽中的概率也將提升，尤其是像上海這樣外資券商比較集中的區域。

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