李凱怡表示，今次合作可以為Viu提供機會，為亞洲觀眾改編Canal+的一些最重要的產品。該法國公司最著名的一些作品包括帕丁頓熊電影和犯罪驚悚片《The Brigade》。

李凱怡表示，「我們希望在本地市場上更快地發展自己，但同時亦考慮能夠帶來和加強我們想要實現的目標的戰略合作夥伴」，李凱怡表示，「我們已經為下一階段的發展做好了準備」。

Canal+ International 首席執行官 Jacques du Puy表示，與 Viu 的交易對 Canal+ 來說也是一個福音，Canal+ 將擴大其在亞洲的足跡。Canal+目前僅在越南和緬甸提供服務。

Jacques du Puy表示，兩家公司已經在越南展開合作，而 Viu 並未在越南開展業務。Canal+ 已開始在越南播放 Viu 的一些系列節目，Viu 很快就會在其網絡上播放這家法國公司的原創越南作品。他說，這些平台還希望合作製作韓國和泰國內容——這是 Viu 目前的主要關注點之一。

他表示，兩間公司長期以來均尋求於亞洲獲得足夠的客戶群，越南和緬甸是非常具體且相對較小的市場。「所以如果我們想成為亞洲的一員，顯然這還不夠。有必要投資亞洲內容」。

李凱怡表示，「我們處於印尼、泰國和馬來西亞等大市場」，「我們可以利用這些大市場中大量的增長機會，我們不僅希望有更多的內容，而且我們也一直在進行高度本地化」。

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