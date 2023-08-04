克利福德稱，內地航空市場客運量顯着增長，香港及亞太區亦受惠，而且業界應聚焦發展大灣區市場，其多達8700萬人，為香港的12倍。另內地經濟增速快過全球，人口眾多，有足夠空間容納多個城市同時發展航空市場。

全球航空業面對供應滯後，他預料供應鏈需時18至24個月才能完全回復至疫情前水平，期間運力仍將受壓。至於人手短缺問題，他表示，航空業現時難以重召疫情期間已轉行的人手，重新招聘及訓練亦需時，但指業界不認為問題會長期持續。同時，科技創新及數碼化、政府放寬輸入人才門檻，均有助解決本港人手短缺問題，認為大眾誇大了人工智能及自動化對行業的影響，相信人類不會被取代。

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