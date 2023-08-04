moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

星爺電影NFT IP公司Moonbox獲OKX Ventures領投100萬美元

OKX旗下投資部門OKX Ventures宣布，向香港人工智能（AI）及Web3技術初創公司Moonbox投資100萬美元。OKX Ventures表示，Moonbox已被授權在NFT領域上使用「星爺」周星馳電影的知識產權（IP），包括《西遊降魔篇》、《西遊伏妖篇》和《美人魚》，料於今年底推出一系列以AI技術驅動的NFT，以及為藝術和電影業所打造的應用程式。

Moonbox將利用這筆資金加速產品增長，繼續開發其生成式AI核心技術和應用程式，並應用於Web3和NFT之上。

OKX Ventures合伙人Jeff Ren表示，Web3和區塊鏈技術為創作者經濟帶來全新變革，Moonbox的出現使此發展方向邁進令人興奮的一步。利用區塊鏈技術，用戶可構建一個開放、自由和透明的社區，以更低的成本有效地進行溝通和表達自己，期望與AI技術結合，為Web3生態圈帶來許多令人期待的可能性。

Moonbox高級顧問Ignious Yong表示，很高興OKX Ventures成為首輪融資的領投人，以及得到「星爺」周星馳的支持。Moonbox的使命是透過生成式AI技術以提供身臨其境的沉浸式體驗，來推動Web3生態圈的發展，尤其是在NFT這個範疇。

 

 

其他報道

Viu李凱怡：正評估亞洲新市場潛力 與Canal+合作有更多機會

大摩降中國股票評級即遭調查？內媒：時間線對不上

匯控祈耀年：平保倡戰略重組一事 「已經結束」

歐盟商會：外企對中國有「承諾疲勞」跡象 呼籲使營商環境去政治化

內地據報要求銀行報送外匯交易量數據

【有片：埋身擊】美國將公布非農數據失業率 須留意美匯指數走勢

香港航空免費機票｜8月7日早上10時起9800張0元機票開搶 涉7個目的地

半日沽空金額87億 盈富沽空增1倍

卡賓上半年盈利跌23% 中期息.07仙

掌舵人姚振華被前員工追打 寶能：強烈譴責 欠薪的經營單元正全力解決

華置深水埗仲學舍現開放申請 租金約3000元

恒指半日升幅收窄至191點 北水轉流出52億 長和跌4% 聯通升3%

官媒發文促活躍資本市場 A股三大指數向好 滬指收市逼3300點

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見一周低 港元穿7.8一周最弱

亞馬遜銷售額展望樂觀 支出增速大幅降低