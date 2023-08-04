Moonbox將利用這筆資金加速產品增長，繼續開發其生成式AI核心技術和應用程式，並應用於Web3和NFT之上。

OKX Ventures合伙人Jeff Ren表示，Web3和區塊鏈技術為創作者經濟帶來全新變革，Moonbox的出現使此發展方向邁進令人興奮的一步。利用區塊鏈技術，用戶可構建一個開放、自由和透明的社區，以更低的成本有效地進行溝通和表達自己，期望與AI技術結合，為Web3生態圈帶來許多令人期待的可能性。

Moonbox高級顧問Ignious Yong表示，很高興OKX Ventures成為首輪融資的領投人，以及得到「星爺」周星馳的支持。Moonbox的使命是透過生成式AI技術以提供身臨其境的沉浸式體驗，來推動Web3生態圈的發展，尤其是在NFT這個範疇。

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