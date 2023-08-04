moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升幅收窄至118點 全周跌377點 成交1351億 北水流岀57億

市場憧憬今早內地將出台期待已久的刺激經濟措施，加上昨晚中國結算將降低股票業務最低結算備付金繳納比例、人行承諾滿足房企合理融資需求，恒指今早曾創一周最大升幅，不過，未見有好刺激的刺激經濟措施出台，A股港股隨會議進行而升幅收窄，恒指午後升幅曾收窄至40點。恒指全周跌1.8%，見近3周最大跌幅。

恒指今早高開250點，高位升436點，低位升40點，高低波幅396點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.12%，下跌為30.7%，無升跌為39.17%。

恒指收市升118點或0.61%，報19539點，大市成交金額1144億元，較上日增加13.1%，是8月1日1351.9億元成交後最多；國指升80點或1.21%，報6732點。恒生科技指數收報4497點，升2.06%。

藍籌股成交金額484.69億元，佔大市成交42.36%；科指成份股成交金額246.89億元，佔大市成交21.58%；國指成份股成交金額390.99億元，佔大市成交34.17%。

24隻雙櫃台股，總成交1.13億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.95%，至127.94億元，佔大市成交11.44%。牛熊證成交金額56.85億元，增加14.8%；窩輪成交金額71.08億元，增加1.4%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。

藍籌44隻升，35隻下跌，1隻無升跌。潤啤（0291）升3.95%，收報50元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌4.65%，收報39元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報144.1元，升6.58%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報18.72元，跌0.43%。

恒指10天線(19559.11點)升穿100天線(19536點)，指數收於10天線之下。科指高於主要平均線。

北水南下合計淨流出57.37億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入27.42億元人民幣，較上日增加404.64%，連續第2日流入，累計流入32.85億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.25%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為4.27%。

科指曾升最多3.42%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為4.97%。連升2日，累計升108.54點，對上一次連升2日是7月28日。

國指曾升最多2.85%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.16%。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月11日。

一周表現

恒指本周累跌1.89%或377點，跌幅是7月07日後最大，當時收市跌幅為2.91%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升10.37%，其次為創科實業（0669）及藥明生物（2269），分別升9.84%及3.81%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌15.38%，其次為翰森製藥（3692）及信義光能（0968），分別跌13.66%及9.05%。

國指本周累跌1.11%或75點，跌幅是7月21日後最大，當時收市跌幅為2.19%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升11.56%，其次為海底撈（6862）及快手（1024），分別升10.37%及5.19%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.93%，其次為信義光能（0968）及中升（0881），分別跌9.05%及7.29%。

科指本周累升0.69%或30點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為8.83%；科指連升2周，對上一次連升2周，是6月9日；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升12.07%，其次為理想（2015）及快手（1024），分別升12.07%及11.56%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.93%，其次為京東健康（6618）及舜宇（2382），分別跌5.37%及5.05%。

午後消息股表現

電盈（0008）旗下Viu李凱怡：正評估亞洲新市場潛力 與Canal+合作有更多機會。收報3.92元，跌1.75%。

匯控（0005）祈耀年：平保倡戰略重組一事 「已經結束」。收報63.85元，升1.51%。

卡賓（2030）上半年盈利跌23% 中期息.07仙。收報0.84元，跌1.18%。

華置（0127）深水埗仲學舍現開放申請 租金約3000元。收報2.18元，跌1.36%。

今早及隔晚消息股表現

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）收報10.88元，無升跌。亞洲能源物流（0351）收報0.155元，無升跌。ＴＯＭ集團（2383）收報0.8元，跌1.23%。山水水泥（0691）見52周低0.9元，收報0.91元，跌4.21%。

小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。創52周高，見1.88元，收報1.56元，升10.64%。

穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。收報1.43元，跌1.38%。

長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。收報44.15元，跌4.64%。

電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。收報3.92元，跌1.75%。

安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。收報0.47元，無升跌。

BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。收報2.71元，升63.25%。

中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。收報0.86元，跌2.27%。

太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。收報18.9元，跌0.94%。

長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。收報43元，跌0.12%。

電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。收報3.92元，跌1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.9元，收報4.8元，升9.09%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.65元，收報5.58元，升4.3%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.97元，收報3.92元，升13.29%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.46元，收報9.88元，跌2.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8430.55元，收報8430.55元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見842.3元，收報842.3元，升0.2%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.75元，收報510.75元，升0.04%；藥師幫（9885）創上市新高，見55.7元，收報54.1元，升6.18%；361度（1361）創52周高，見4.67元，收報4.66元，升4.48%；華泰證券（6886）創52周高，見11.9元，收報11.48元，升2.32%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.08元，收報1.94元，升0.52%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.39元，收報2.36元，升0.43%；中建富通（0138）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升1.72%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.205元，收報0.204元，升14.61%；通天酒業（0389）創52周高，見0.145元，收報0.145元，升1.4%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.96元，收報0.92元，升1.1%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見183元，收報179.5元，升2.63%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見1.12元，收報1.13元，跌6.61%；朗詩綠色生活（1965）低見1.18元，收報1.2元，跌7.69%；民生教育（1569）低見0.24元，收報0.243元，跌6.54%；華顯光電（0334）低見0.3元，收報0.33元，升1.54%；中國智能健康（0348）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；泛亞環保（0556）低見0.219元，收報0.222元，跌10.12%；神話世界（0582）低見0.068元，收報0.07元，跌1.41%；福晟國際（0627）低見0.365元，收報0.4元，跌20%；金山能源（0663）低見0.169元，收報0.177元，升1.14%；恒盛地產（0845）低見0.018元，收報0.02元，升5.26%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，中煤能源（1898）低見5.44元，收報5.46元，跌0.91%；山水水泥（0691）低見0.9元，收報0.91元，跌4.21%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；大同機械（0118）低見0.208元，收報0.225元，跌0.44%；麗新國際（0191）低見1.26元，收報1.34元，升3.88%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，無升跌；力寶（0226）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.73元，收報1.77元，跌0.56%；蒙古能源（0276）低見0.66元，收報0.69元，升1.47%；太興置業（0277）低見2.8元，收報2.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中譽集團（0985）收報1.04元，升73.33%；ＢＣ科技集團（0863）收報2.71元，升63.25%；中國服飾控股（1146）收報0.119元，升38.37%；宏基集團控股（1718）收報0.22元，升37.5%；揚科集團（1460）收報0.305元，升32.61%；植華集團（1842）收報0.174元，升29.85%；中國創意控股（8368）收報0.65元，升25%；榮暉控股（8213）收報0.405元，升22.73%；潤華服務（2455）收報1.4元，升20.69%；生活概念（8056）收報0.212元，升20.45%；北亞策略（8080）收報0.36元，升20%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）見52周低0.207元，收報0.24元，跌63.64%；拉近網娛（8172）收報0.067元，跌34.95%；十方控股（1831）見52周低0.094元，收報0.1元，跌21.88%；大唐西市（0620）收報0.56元，跌21.13%；秀商時代控股（1849）收報0.175元，跌20.09%；福晟國際（0627）創上市新低，見0.365元，收報0.4元，跌20%；格林國際控股（2700）創上市新低，見0.247元，收報0.247元，跌19.02%；ＴＡＴＡ健康（1255）創上市新低，見0.355元，收報0.37元，跌17.78%；均安控股（1559）收報0.072元，跌17.24%；中油潔能控股（1759）創上市新低，見0.4元，收報0.415元，跌17%；寶積資本（8168）收報0.188元，跌16.44%。

其他報道

星爺電影NFT IP公司Moonbox獲OKX Ventures領投100萬美元

IATA：料全球航空供應鏈18至24個月才完全恢復

Viu李凱怡：正評估亞洲新市場潛力 與Canal+合作有更多機會

大摩降中國股票評級即遭調查？內媒：時間線對不上

匯控祈耀年：平保倡戰略重組一事 「已經結束」

歐盟商會：外企對中國有「承諾疲勞」跡象 呼籲使營商環境去政治化

內地據報要求銀行報送外匯交易量數據

【有片：埋身擊】美國將公布非農數據失業率 須留意美匯指數走勢

香港航空免費機票｜8月7日早上10時起9800張0元機票開搶 涉7個目的地

半日沽空金額87億 盈富沽空增1倍

卡賓上半年盈利跌23% 中期息.07仙

掌舵人姚振華被前員工追打 寶能：強烈譴責 欠薪的經營單元正全力解決

華置深水埗仲學舍現開放申請 租金約3000元

恒指半日升幅收窄至191點 北水轉流出52億 長和跌4% 聯通升3%

官媒發文促活躍資本市場 A股三大指數向好 滬指收市逼3300點