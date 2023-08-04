市場憧憬今早內地將出台期待已久的刺激經濟措施，加上昨晚中國結算將降低股票業務最低結算備付金繳納比例、人行承諾滿足房企合理融資需求，恒指今早曾創一周最大升幅，不過，未見有好刺激的刺激經濟措施出台，A股港股隨會議進行而升幅收窄，恒指午後升幅曾收窄至40點。恒指全周跌1.8%，見近3周最大跌幅。