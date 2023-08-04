市場憧憬今早內地將出台期待已久的刺激經濟措施，加上昨晚中國結算將降低股票業務最低結算備付金繳納比例、人行承諾滿足房企合理融資需求，恒指今早曾創一周最大升幅，不過，未見有好刺激的刺激經濟措施出台，A股港股隨會議進行而升幅收窄，恒指午後升幅曾收窄至40點。恒指全周跌1.8%，見近3周最大跌幅。
恒指今早高開250點，高位升436點，低位升40點，高低波幅396點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.12%，下跌為30.7%，無升跌為39.17%。
恒指收市升118點或0.61%，報19539點，大市成交金額1144億元，較上日增加13.1%，是8月1日1351.9億元成交後最多；國指升80點或1.21%，報6732點。恒生科技指數收報4497點，升2.06%。
藍籌股成交金額484.69億元，佔大市成交42.36%；科指成份股成交金額246.89億元，佔大市成交21.58%；國指成份股成交金額390.99億元，佔大市成交34.17%。
24隻雙櫃台股，總成交1.13億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額增加6.95%，至127.94億元，佔大市成交11.44%。牛熊證成交金額56.85億元，增加14.8%；窩輪成交金額71.08億元，增加1.4%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。
藍籌44隻升，35隻下跌，1隻無升跌。潤啤（0291）升3.95%，收報50元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌4.65%，收報39元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報144.1元，升6.58%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報18.72元，跌0.43%。
恒指10天線(19559.11點)升穿100天線(19536點)，指數收於10天線之下。科指高於主要平均線。
北水南下合計淨流出57.37億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入27.42億元人民幣，較上日增加404.64%，連續第2日流入，累計流入32.85億元。
恒指曾升最多2.25%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為4.27%。
科指曾升最多3.42%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為4.97%。連升2日，累計升108.54點，對上一次連升2日是7月28日。
國指曾升最多2.85%，是7月31日後最大升幅，當日升幅為3.16%。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月11日。
恒指本周累跌1.89%或377點，跌幅是7月07日後最大，當時收市跌幅為2.91%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升10.37%，其次為創科實業（0669）及藥明生物（2269），分別升9.84%及3.81%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌15.38%，其次為翰森製藥（3692）及信義光能（0968），分別跌13.66%及9.05%。
國指本周累跌1.11%或75點，跌幅是7月21日後最大，當時收市跌幅為2.19%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升11.56%，其次為海底撈（6862）及快手（1024），分別升10.37%及5.19%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.93%，其次為信義光能（0968）及中升（0881），分別跌9.05%及7.29%。
科指本周累升0.69%或30點，升幅是7月28日後最大，當時收市升幅為8.83%；科指連升2周，對上一次連升2周，是6月9日；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升12.07%，其次為理想（2015）及快手（1024），分別升12.07%及11.56%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.93%，其次為京東健康（6618）及舜宇（2382），分別跌5.37%及5.05%。
電盈（0008）旗下Viu李凱怡：正評估亞洲新市場潛力 與Canal+合作有更多機會。收報3.92元，跌1.75%。
匯控（0005）祈耀年：平保倡戰略重組一事 「已經結束」。收報63.85元，升1.51%。
卡賓（2030）上半年盈利跌23% 中期息.07仙。收報0.84元，跌1.18%。
華置（0127）深水埗仲學舍現開放申請 租金約3000元。收報2.18元，跌1.36%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美高梅中國（2282）收報10.88元，無升跌。亞洲能源物流（0351）收報0.155元，無升跌。ＴＯＭ集團（2383）收報0.8元，跌1.23%。山水水泥（0691）見52周低0.9元，收報0.91元，跌4.21%。
小黃鴨德盈（2250）與沙特主權基金PIF合作，獲提供5年融資2.5億美元拓中東市場。創52周高，見1.88元，收報1.56元，升10.64%。
穆迪降碧桂園（2007）評級至「B1」，維持前景負面。收報1.43元，跌1.38%。
長和（0001）欠出售收益，中期少賺41%，派息減一成，EBITDA減13%。李澤鉅：料全年貨櫃吞吐量持平，無意減持Cenovus，伺機回購。收報44.15元，跌4.64%。
電盈（0008）：融資成本增加致中期虧損擴大，實際債務利率約3.9厘。收報3.92元，跌1.75%。
安莉芳（1388）盈喜料中期賺500萬元，全年續關低效能店舖。收報0.47元，無升跌。
BC科技（0863）獲批提升現有牌照，今起提供數字資產交易服務。收報2.71元，升63.25%。
中國鐵塔（0788）：暫時未有考慮派中期息。收報0.86元，跌2.27%。
太古地產（1972）公布，太古廣場上半年零售額升近六成，惟太古廣場辦公室減租12%。收報18.9元，跌0.94%。
長實（1113）中期少賺兩成至103億元，中期息43仙。收報43元，跌0.12%。
電盈（0008）中期虧損擴大至4.9億派息9.77仙，免費電視業務EBITDA升5%。收報3.92元，跌1.75%。
破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見4.9元，收報4.8元，升9.09%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.65元，收報5.58元，升4.3%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.97元，收報3.92元，升13.29%；珍酒李渡（6979）創上市新高，見10.46元，收報9.88元，跌2.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8430.55元，收報8430.55元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見842.3元，收報842.3元，升0.2%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.75元，收報510.75元，升0.04%；藥師幫（9885）創上市新高，見55.7元，收報54.1元，升6.18%；361度（1361）創52周高，見4.67元，收報4.66元，升4.48%；華泰證券（6886）創52周高，見11.9元，收報11.48元，升2.32%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；綠景中國地產（0095）創52周高，見2.08元，收報1.94元，升0.52%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.39元，收報2.36元，升0.43%；中建富通（0138）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升1.72%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.205元，收報0.204元，升14.61%；通天酒業（0389）創52周高，見0.145元，收報0.145元，升1.4%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.96元，收報0.92元，升1.1%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見183元，收報179.5元，升2.63%。
28隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見1.12元，收報1.13元，跌6.61%；朗詩綠色生活（1965）低見1.18元，收報1.2元，跌7.69%；民生教育（1569）低見0.24元，收報0.243元，跌6.54%；華顯光電（0334）低見0.3元，收報0.33元，升1.54%；中國智能健康（0348）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；泛亞環保（0556）低見0.219元，收報0.222元，跌10.12%；神話世界（0582）低見0.068元，收報0.07元，跌1.41%；福晟國際（0627）低見0.365元，收報0.4元，跌20%；金山能源（0663）低見0.169元，收報0.177元，升1.14%；恒盛地產（0845）低見0.018元，收報0.02元，升5.26%。
53隻股份創52周低，其中十隻包括，中煤能源（1898）低見5.44元，收報5.46元，跌0.91%；山水水泥（0691）低見0.9元，收報0.91元，跌4.21%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；大同機械（0118）低見0.208元，收報0.225元，跌0.44%；麗新國際（0191）低見1.26元，收報1.34元，升3.88%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，無升跌；力寶（0226）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.73元，收報1.77元，跌0.56%；蒙古能源（0276）低見0.66元，收報0.69元，升1.47%；太興置業（0277）低見2.8元，收報2.8元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中譽集團（0985）收報1.04元，升73.33%；ＢＣ科技集團（0863）收報2.71元，升63.25%；中國服飾控股（1146）收報0.119元，升38.37%；宏基集團控股（1718）收報0.22元，升37.5%；揚科集團（1460）收報0.305元，升32.61%；植華集團（1842）收報0.174元，升29.85%；中國創意控股（8368）收報0.65元，升25%；榮暉控股（8213）收報0.405元，升22.73%；潤華服務（2455）收報1.4元，升20.69%；生活概念（8056）收報0.212元，升20.45%；北亞策略（8080）收報0.36元，升20%。
下跌異動股，包括，恒益控股（1894）見52周低0.207元，收報0.24元，跌63.64%；拉近網娛（8172）收報0.067元，跌34.95%；十方控股（1831）見52周低0.094元，收報0.1元，跌21.88%；大唐西市（0620）收報0.56元，跌21.13%；秀商時代控股（1849）收報0.175元，跌20.09%；福晟國際（0627）創上市新低，見0.365元，收報0.4元，跌20%；格林國際控股（2700）創上市新低，見0.247元，收報0.247元，跌19.02%；ＴＡＴＡ健康（1255）創上市新低，見0.355元，收報0.37元，跌17.78%；均安控股（1559）收報0.072元，跌17.24%；中油潔能控股（1759）創上市新低，見0.4元，收報0.415元，跌17%；寶積資本（8168）收報0.188元，跌16.44%。
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