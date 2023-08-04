公司指虧損減少主要由於國際業務持續深入，出貨額較去年同期增加；持續進行費控管理以及成本管控，整體費用規模下降，毛利率按年增長，盈利能力持續改善。但由於部分項目的收入預計將在2023年下半年及之後確認，對2023年上半年的收入造成一定影響，進而影響淨利潤。

公司表集團未來之發展仍充滿信心。而且，董事會對電信業於中國內地以及全球市場的增長機遇仍然感到樂觀。

摩比發展收市報0.223元，0.45%。

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