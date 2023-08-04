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摩比發展料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣

摩比發展（0947）發盈警。集團預期2023上半年未經審核綜合虧損淨額將錄得介乎約330萬元至約390萬元人民幣之間，預期按年虧損大幅減少超過90%。

公司指虧損減少主要由於國際業務持續深入，出貨額較去年同期增加；持續進行費控管理以及成本管控，整體費用規模下降，毛利率按年增長，盈利能力持續改善。但由於部分項目的收入預計將在2023年下半年及之後確認，對2023年上半年的收入造成一定影響，進而影響淨利潤。

公司表集團未來之發展仍充滿信心。而且，董事會對電信業於中國內地以及全球市場的增長機遇仍然感到樂觀。

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