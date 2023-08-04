當局亦指，未來的重點工作包括政府將與博彩企業共同推出會展客商食住遊路線。同時在政府的主導下，與博彩企業合作，開發相關歷史片區的新旅遊景點，並配合便利的交通配套，恢復舊區昔日的城市特色及經濟活動。當局亦擬推動博企善用澳門的海域資源，推出濱海旅遊產品，甚至提出重點針對親子市場進行研發，把非博彩元素轉化成研學旅行。產品

當局亦建議發展綜合旅遊休閒業上，深化與大灣區和深合區的合作，包括打造大灣區旅遊品牌，及推動一程多站的海上旅遊。同時，亦提出粵港澳三地共同推動「大灣區文物遊徑」建設，構建大灣區歷史建築線上導覽平台，並於明年年推出「教育類歷史建築」及「海上絲綢之路史跡點」2條主題遊徑。另會開展周邊海島遊產品設計調研工作。

在爭取旅客方面，當局會向內地提出商討，推動一簽多行方案的落地及實施，促進海外旅客一程多站的聯線旅遊。同時探討容許訪澳的內地旅客容許多於一次進出橫琴與澳門，亦建議逐步開拓印度、中東及歐美的國際客源市場，探討與鄰近地區的機場加強往返接駁。

至於金融產業，當局擬發展私募和公募基金市場，促進跨境投資。同時將研究引入以非「標準化」金融產品為標的的交易業務或平台，為內地包括深合區的小微型企業提供創新融資渠道。同時會制訂多維度、涵蓋證券市場不同業務場景的基本規範及債券市場所有階段的《證券法》，並爭取與內地債券市場互聯互通。澳門亦有意推廣粵澳跨境電子直接繳費系統在深合區等澳門居民聚集地區的應用。

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