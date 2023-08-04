報告指，自2022年下半年以來，本港的數據呈現見底復甦的跡象。在香港註冊成立的基金的管理資產規模由2022年第三季的水平反彈15%，至今年6月底錄1.3萬億元（1,710億美元）。由去年第四季起計至今年第二季，3個季度錄得690億元（89億美元）的淨資金流入，較前3個季度的170億元（22億美元）的淨資金流入增長逾300%。

此外，報告亦披露非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%。而內地相關持牌法團及註冊機構的資產及財富管理業務的管理資產按年增長1%至2.56萬億元（3,280億美元），並錄得1,320億元（170億美元）的淨資金流入。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，最新的調查顯示，儘管2022年面對嚴峻挑戰，但資產及財富管理行業展現韌力。證監會將繼續致力將香港打造成提供全方位服務的國際資產及財富管理中心，以及基金的首選註冊地。

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