日本軟庫集團及旗下願景基金等多間機構，向聯交所提交最新的股權披露顯示，其於7月31日於市場內減持1490.4萬股商湯（0020）股份，每股平均價1.7919元，套現2670.64萬元。完成減持後，日本軟庫在商湯的持股量將由原先的13.04%，降至12.99%，減持0.05個百分點。
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