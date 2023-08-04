保利置業（0119）發盈警，預期截至今年6月30日止6個月，集團期內溢利將按年下跌約 40%，股東應佔溢利按年下跌約 50%。股東應佔溢利減少主要源於期內結轉項目收 入減少、市場下行導致毛利率下滑。
保利置業同時公布，7月實現合同銷售金額約25億元人民幣(下同)，合同銷售面積約10.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米23,062元。
總結首7個月，集團累計實現合同銷售金額約399億元，按年增長110%。 累計合同銷售面積約159萬平方米，合同銷售均價約每平方米25,105元。
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