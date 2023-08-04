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TOM集團中期由盈轉虧 蝕近9500萬不派息

TOM集團（2383）公布6月底止中期業績，股東應佔虧損9454.7萬元，由盈轉虧，不派中期息。集團指，期內業績受到融資成本增加以及不利的滙兌率影響，但是部分被郵樂撥回減值虧損所抵銷。若未計入淨融資成本及稅項之虧損，虧損由去年上半年的4500萬元，收窄至1600萬元。

期內出版集團城邦分部溢利按年增長1.5%至3700萬元。台灣社交數碼媒體業務痞客邦錄得分部虧損800萬元。內地的傳統廣告業務錄得虧損51.3萬元。至於持有WeLab的8.03%股權、6.22%的盈妙科技及科技平台及電子商貿企業郵樂之投資業務的分部，期內虧損收窄47%至1000萬元。TOM集團與中國郵政共同合作的電子商貿企業郵樂，期內交易總額按年增加46%至85.82億元人民幣。期內TOM集團就應收郵樂之款項確認約1400萬萬元非現金性質的撥回減值虧損。

TOM集團期內的資本負債比率高達142.4%，較去年底增加6.8個百分點。其股東虧絀則進一步由去年底的9.25億元，增至10.34億元。但是其仍保持流動性，流動資產淨值達2.97億元，按年減少近1.3億元。

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