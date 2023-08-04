富途宣布，旗下子品牌moomoo已進軍加拿大市場，專屬當地的本地版應用程式正式於當地市場上線。moomoo為當地投資者提供一站式的投資工具、金融數據、資訊等，已有逾7萬名的加拿大用戶，是繼5月富途宣佈進軍馬來西亞之後，再擴展版圖。
富途稱，moomoo及兄弟品牌富途牛牛擁有超2000萬的用戶量，用戶來自全球200多個國家和地區。通過moomoo 專屬加拿大的本地版應用程式，客戶可免費使用程式內的功能，包括實時行情LV2數據、高級圖表和分析工具，並獲取來自媒體機構的財務信息。
富途國際化戰略負責人曾煜超表示，moomoo已在美國、新加坡及澳洲等不同市場提供的投資資訊和服務，加拿大是moomoo在北美地區的第二個市場，有信心將在不久的將來會獲得當地的個人及機構投資者信賴。
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