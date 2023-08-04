集團上半年收入按年大增2.45倍至3947.7萬元。當中攝影服務收入大升2.94倍至3324.9萬元；醫療服務業務收入亦升1.06倍至622.8萬元。

集團表示，今年2月透過招標方式收到負責簽發身份證明文件的香港政府機構發出的錄取通知書，於香港辦事處提供自動攝影快相服務，由3月起生效，為期24個月，進一步強化自動身份證明照片數碼快相機網絡。

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