預估除稅後虧損是由於生產業務的收益由上年同期的17.87億，減少約6.12億元或34%，至11.75億元；由於各個市場的消費者需求下跌導致存貨積壓，尤以運動服市場為甚，令自2022年最後一季起接獲的客戶訂單減少。

此外，高級時裝零售業務的毛利減少，中國大陸市場疫情管控措施雖全部取消，惟客戶需求復甦情況未如理想，因此需提供較大折扣以刺激客戶消費。競爭對手須大幅削減積存的存貨水平，市場競爭因而仍然激烈。

最後，集團亦沒有錄得上年同期因出售於香港持有未被本集團充分使用的倉庫的附屬公司，而產生的收益1500萬元。

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