在三種選擇中，短期票據將較其他新票據優先獲償，於三年存續期內攤銷本金，轉換比率為10美元本金轉換為3美元新票據或轉換為0.92美元新票據；

中期票據年期介乎4年至7年，應付利息可能以現金或實物形式支付，轉換比率為10美元本金轉換為7美元新中期票據及3美元公司新股；或轉換為2.15美元新中期票據、及7.85美元公司新股。應計及未付利息將以2美元應計及未付利息轉換為1美元長期票據；

長期票據為10年零息票據，但不會扣減現有票據項下將兌換為長期票據的未償還本金額。

集團稱，控股股東已出資約1.46億美元，以支持公司的資金需求。集團同時披露，截至去年底，有關境外債務的計息負債總額（不包括應計利息）約為68億美元、境內債務的未償還本金額的計息負債總額約為人民幣123.1億元，集團未發生境內債務違約情況。公司承諾購買旗下廈門禹洲鴻圖地產開發所發行未償還本金額為48.5億元人民幣的境內公司債券，以免境內發行人發生違約。

集團指目前境內債務並無出現違約，認為，境外債務重組若得以成功落實，將使集團資產負債表規模達致合理水平，並使其資本結構恢復到穩健、可持續水平，從而使得集團業務能夠持續經營並自此蓬勃發展。