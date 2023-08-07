個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.05%，折合報339.78元；阿里巴巴（9988）跌0.57%，折合報94.61元；美團（3690）跌0.49%，折合報143.29元；匯控（0005）跌0.2%，折合報63.72元；建行（0939）跌0.69%，折合報4.3元。

道期現升0.184%；標期現升0.28%；納期現升0.43%。日本東證指數現跌0.29%；韓國KOSPI指數現跌0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.09%。

VIX指數隔晚升7.41%或1.18點，報17.1點。

紐油現升0.28%或0.24美元，報83.06美元；布油現升0.31%或0.27美元，報86.51美元；金價現升0.05%或0.98美元，報1943.89美元；LME 銅期貨隔晚跌0.44%或38美元，報8573美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0101厘，報4.0439厘。

今日焦點股份可留意：

新城悅服務（1755）發盈喜，料中期多賺30%。

檸萌影視（9857）發盈喜，料上半年轉虧為盈。

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、九龍倉置業（1997）、鴻騰（6088）、丘鈦（1478）、大成食品（3999）、稀美資源（9936）。

禹洲集團（1628）公布境外債初步重組方案。

ESR（1821）出售日本分銷中心六成權益予新加坡GIC。

天虹國際（2678）售越南針織面料廠予德永佳附屬代價6億元。

碧服（6098）提早派股息，大股東楊惠妍有望月中提早收息5億。

永嘉（3322）料上半年轉蝕約1.6億，生產業務收益按年減34%。

安樂工程（1977）料綜合純利至少2.2億，按年增近3倍。

名仕快相（8483）中期轉賺370.8萬，派中期息0.00375元。

美高梅中國（2282）上半年扭虧為盈賺8.21億，不派息。

摩比發展（0947）料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣。

TOM集團（2383）中期由盈轉虧，蝕近9500萬不派息。

中渝置地（1224）料上半年轉蝕14億，稱因英國投資物業公平值虧損。

保利置業（0119）發盈警，料上半年少賺50%，首7個月合同銷售金額增1.1倍。

軟銀減持商湯（0020）至12.99%，套現2670萬。

珩灣科技（1523）上半年多賺近兩年，中期息7.01仙多18%。

諾輝健康（6606）料上半年虧轉盈，淨溢利逾4500萬元人民幣。

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