恒指今早低開64點或0.34%，報19474點，大市成交金額14億元；國指今早低開27點或0.41%，報6705點。恒生科技指數開市報4459點，跌0.85%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.93%，下跌為6.01%，無升跌為88.05%。