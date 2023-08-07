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恒指低開64點 科指跌0.85% 龍湖跌3% 蔚來跌4%

恒指今早低開64點或0.34%，報19474點，大市成交金額14億元；國指今早低開27點或0.41%，報6705點。恒生科技指數開市報4459點，跌0.85%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.93%，下跌為6.01%，無升跌為88.05%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，36隻下跌，25隻無升跌。信義玻璃（0868）升1.59%，報12.78元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.09%，報18.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報30.5元，升0.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報116.5元，跌4.98%。

恒指跌穿100天線(19531.49點)，20天線(19290.1點)上試250天線(19298.77點)。科指下試10天線(4412.39點)。

新城悅服務（1755）發盈喜，料中期多賺30%。開市報5.1元，升0.79%。

檸萌影視（9857）發盈喜，料上半年轉虧為盈。無成交，報10.16元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報61.55元，跌0.73%。九龍倉置業（1997）無成交，報39元。鴻騰（6088）無成交，報1.29元。丘鈦（1478）無成交，報3.45元。大成食品（3999）無成交，報0.62元。稀美資源（9936）無成交，報3.87元。

禹洲集團（1628）公布境外債初步重組方案。開市報0.255元，升11.84%。

ESR（1821）出售日本分銷中心六成權益予新加坡GIC。無成交，報12.76元。

天虹國際（2678）售越南針織面料廠予德永佳附屬代價6億元。無成交，報5.34元。

碧服（6098）提早派股息，大股東楊惠妍有望月中提早收息5億。開市報9.5元，跌2.06%。

永嘉（3322）料上半年轉蝕約1.6億，生產業務收益按年減34%。無成交，報0.198元。

安樂工程（1977）料綜合純利至少2.2億，按年增近3倍。開市報1.4元，無升跌。

名仕快相（8483）中期轉賺370.8萬，派中期息0.00375元。無成交，報0.099元。

美高梅中國（2282）上半年扭虧為盈賺8.21億，不派息。開市報10.86元，跌0.18%。

摩比發展（0947）料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣。無成交，報0.223元。

TOM集團（2383）中期由盈轉虧，蝕近9500萬不派息。無成交，報0.8元。

中渝置地（1224）料上半年轉蝕14億，稱因英國投資物業公平值虧損。無成交，報1.63元。

保利置業（0119）發盈警，料上半年少賺50%，首7個月合同銷售金額增1.1倍。開市報1.96元，跌2.49%。

軟銀減持商湯（0020）至12.99%，套現2670萬。開市報1.74元，跌1.14%。

珩灣科技（1523）上半年多賺近兩年，中期息7.01仙多18%。開市報2.38元，升1.28%。

諾輝健康（6606）料上半年虧轉盈，淨溢利逾4500萬元人民幣。開市報21.9元，升1.86%。

破頂股表現

破頂股包括，景福集團（0280）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，無升跌；味千中國（0538）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升13.4%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升13.4%；寶沙發展（1069）創52周高，見1.92元，開市報1.92元，升2.13%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括恒大物業（6666）低見1.08元，開市報1.08元，跌4.42%；雍禾醫療（2279）低見5.89元，開市報5.89元，跌5.76%。

異動股

上升異動股，包括，味千中國（0538）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升13.4%；禹洲（1628）開市報0.255元，升11.84%；青島控股（0499）開市報0.136元，升11.48%；信保環球控股（0723）開市報0.011元，升10%；泛亞環保（0556）開市報0.24元，升8.11%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）開市報24.2元，升8.04%；生活概念（8056）開市報0.229元，升8.02%；三星中國龍網（2812）開市報11.8元，升7.96%；透雲生物（1332）開市報0.58元，升7.41%。

下跌異動股，包括，微創腦科學（2172）開市報11.96元，跌6.27%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見5.89元，開市報5.89元，跌5.76%；蔚來（9866）開市報116.5元，跌4.98%；深圳控股（0604）開市報1.46元，跌4.58%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.08元，開市報1.08元，跌4.42%；東軟教育（9616）開市報2.9元，跌4.29%；小鵬（9868）開市報71.75元，跌4.27%。

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