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沙特主權財富基金PIF轉盈為虧 蝕156億美元

沙特主權財富基金「沙特公共投資基金(PIF)」公布，2022年綜合虧損156億美元，其對軟銀願景基金的投資價值大幅縮水，對其他科技公司的投資也遭受市場低迷衝擊。該基金2021年錄得254億美元投資回報。

該基金對沙特股票的投資比例從24%，大幅上升至32%，因為2022年2月將沙特阿美的4%股份劃入PIF，該筆股權價值約800億美元。

對「國際戰略資產」的投資比例從20%降至10%，該投資組合包括英超球會紐卡素，和Blackstone Group LP投資於美國基礎設施的基金。

PIF沒有披露2022年的股東回報數據，不過標普500指數2022年下跌近20%。2021年取得25%的回報率，亦與當年標普500指數的投資回報大體相當。

軟銀集團的首支願景基金2022年虧損創紀錄的320億美元。該基金擁有沙特和阿布達比的支持。不過PIF所管理的資產從2021年的5,278億美元，增至5,955億美元。

美國和沙特股市自2022年底以來顯著上漲，主權財富基金研究所按目前市況估計，PIF的資產約為7770億美元。

 

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