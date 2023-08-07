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維達升逾10% 據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購

彭博社引述消息報道，全球最大的硬木紙漿生產商巴西紙漿巨頭Suzano SA擬競購維達國際（3331），股價曾升10.84%，創近八個月來最大漲幅，市值達到約27億美元。

報道引述消息稱，Suzano、私募公司貝恩資本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推進競購Essity AB所持的維達國際多數股權。他們表示，維達國際第二大股東兼創始人李朝旺正在考慮與一家競標者聯手。

瑞典個人護理產品製造商Essity在4月份的時候表示，對所持維達國際的股份進行戰略評估。按目前股價計算，其所持維達股份價值約為98億元（13億美元）。報道引述消息指，持股方正在考慮的一個指導性起始協商價格是每股20元左右。

報道引述消息稱，競標者可能在未來的過程中組隊，不過目前尚不清楚哪些會最終提出收購報價。他們補充說，潛在的求購者已經開始尋找融資來源。

報道引述消息稱，審議仍在進行中，持股方也可能決定不尋求協議。貝恩、CVC和DCP的代表不予置評，Suzano和維達的代表未回覆置評請求。

Essity企業傳訊副總裁Per Lorentz表示，還處於早期階段，Essity根本還沒有入圍名單。

維達國際現價為17.52元，升10.45%或1.66元。

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