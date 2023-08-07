港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌6.21點子至5.19744%，是7月26日後最低，當日報5.12827%。對上一次連跌3日是2023年7月25日，當日拆息報5.06399%。
港元現報7.808元升值34點子，曾貶值最多2點子，報7.8116元，亦曾升值最多37點子，報7.8077元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.73點子至4.21702%；1星期HIBOR跌7.04點子至4.98155%；2星期HIBOR跌8.67點子至5.05411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.87點子至5.29375%；6個月期HIBOR跌1.19點子至5.37429%；12個月期HIBOR跌0.54點子至5.51066%。
美元指數現報102.087升值0.07點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43172%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1721%，連續2日擴闊，利差是2023年7月27日後最闊，當日差距為-0.1833%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年7月24日，當日利差報-0.2788%。
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