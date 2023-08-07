港元現報7.808元升值34點子，曾貶值最多2點子，報7.8116元，亦曾升值最多37點子，報7.8077元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.73點子至4.21702%；1星期HIBOR跌7.04點子至4.98155%；2星期HIBOR跌8.67點子至5.05411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.87點子至5.29375%；6個月期HIBOR跌1.19點子至5.37429%；12個月期HIBOR跌0.54點子至5.51066%。

美元指數現報102.087升值0.07點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43172%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1721%，連續2日擴闊，利差是2023年7月27日後最闊，當日差距為-0.1833%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年7月24日，當日利差報-0.2788%。

其他報道

維達升逾10% 據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購

加息預期降 英鎊遭睇淡

巴菲特擁1470億美元現金 馬斯克：他什麼都不用做 短期國債利率高得離譜

匯控公關主管批評英國政府「軟弱」 對華問題上不應盲從美國

沙特主權財富基金PIF轉盈為虧 蝕156億美元

香港航空免費機票｜今早10時起9800張0元機票開搶 涉名古屋、首爾、曼谷等地 附連結

恒指低開64點 科指跌0.85% 龍湖跌3% 蔚來跌4%

港股ADR跌109點 夜期低水69點 中電、九龍倉置業等業績

新城悅服務發盈喜 料中期多賺30%

檸萌影視發盈喜 料上半年轉虧為盈

北水增持兗礦能源 減持小鵬