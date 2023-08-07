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恒指半日跌4點 科指跌0.26% 華虹半導體A股上市港股跌7%

 

 

上周五美國非農就業報告喜憂參半，聯儲局官員對於是否有必要進一步加息存在分歧，美期升，亞股個別發展，恒指反覆向下。

金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為16.06%，下跌為34.21%，無升跌為49.71%。恒指今早低開64點，高位升42點，低位跌187點，高低波幅229點。

恒指半日跌4點或0.02%，報19535點，大市成交金額431億元；國指跌5點或0.08%，報6727點。恒生科技指數收報4485點，跌0.26%。

藍籌股成交金額155.74億元，佔大市成交36.13%；科指成份股成交金額81.48億元，佔大市成交18.9%；國指成份股成交金額124.25億元，佔大市成交28.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.55億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.89%，至84.57億元，佔大市成交19.62%。牛熊證成交金額27.8億元，減少51.08%；窩輪成交金額56.76億元，減少20.14%。

中國銀行（3988）、工行（1398）、匯控（0005）拖累大市。中石化（0386）、新地（0016）、小米（1810）貢獻恒指較多。

藍籌42隻升，31隻下跌，7隻無升跌。電能實業（0006）升2.01%，收報40.7元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌0.93%，收報12.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）創上市新高，見184.4元，收報183.8元，升2.4%；跌幅最大的是A股上市的華虹半導體（1347）收報24.45元，跌7.21%。

恒指曾升穿100天線(19532.1點)。科指曾下試10天線(4415.06點)。

北水南下合計淨流入10.71億元，終止單日流出，淨流入金額是8月3日34.21億元後最多。南水北上合計淨流出23.87億元人民幣，終止連續2日流入

新城悅服務（1755）發盈喜，料中期多賺30%。收報4.86元，跌3.95%。

檸萌影視（9857）發盈喜，料上半年轉虧為盈。收報11.24元，升10.63%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報63.1元，升1.77%。九龍倉置業（1997）收報39.8元，升2.05%。鴻騰（6088）收報1.27元，跌1.55%。丘鈦（1478）收報3.36元，跌2.61%。大成食品（3999）收報0.62元，無升跌。稀美資源（9936）收報3.98元，升2.84%。

禹洲集團（1628）公布境外債初步重組方案。收報0.222元，跌2.63%。

ESR（1821）出售日本分銷中心六成權益予新加坡GIC。收報12.68元，跌0.63%。

天虹國際（2678）售越南針織面料廠予德永佳附屬代價6億元。收報5.31元，跌0.56%。

碧服（6098）提早派股息，大股東楊惠妍有望月中提早收息5億。收報9.06元，跌6.6%。

永嘉（3322）料上半年轉蝕約1.6億，生產業務收益按年減34%。創上市新低，見0.172元，收報0.181元，跌8.59%。

安樂工程（1977）料綜合純利至少2.2億，按年增近3倍。收報1.42元，升1.43%。

名仕快相（8483）中期轉賺370.8萬，派中期息0.00375元。收報0.103元，升4.04%。

美高梅中國（2282）上半年扭虧為盈賺8.21億，不派息。收報10.62元，跌2.39%。

摩比發展（0947）料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣。收報0.242元，升8.52%。

TOM集團（2383）中期由盈轉虧，蝕近9500萬不派息。收報0.75元，跌6.25%。

中渝置地（1224）料上半年轉蝕14億，稱因英國投資物業公平值虧損。收報1.63元，無升跌。

保利置業（0119）發盈警，料上半年少賺50%，首7個月合同銷售金額增1.1倍。收報1.9元，跌5.47%。

軟銀減持商湯（0020）至12.99%，套現2670萬。收報1.69元，跌3.98%。

珩灣科技（1523）上半年多賺近兩年，中期息7.01仙多18%。收報2.44元，升3.83%。

諾輝健康（6606）料上半年虧轉盈，淨溢利逾4500萬元人民幣。收報19.74元，跌8.19%。

破頂股表現

破頂股包括，嚐高美（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.66元，升14.48%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.18元，收報4.75元，跌1.04%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.9元，收報5.9元，升5.73%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.13元，收報3.94元，升0.51%；嚐高美集團（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.66元，升14.48%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.75元，收報101.75元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見56.15元，收報56.15元，升3.79%；361度（1361）創52周高，見4.98元，收報4.81元，升3.22%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；味千中國（0538）創52周高，見1.19元，收報1.08元，升11.34%；中建富通（0138）創52周高，見0.295元，收報0.295元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.218元，收報0.204元，無升跌；實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.108元，升36.71%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.19元，收報1.08元，升11.34%；建發新勝（0731）創52周高，見0.355元，收報0.345元，升16.95%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.24元，收報0.229元，升9.57%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見184.4元，收報183.8元，升2.4%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.98元，收報1.01元，跌10.62%；世茂集團（0813）低見0.94元，收報0.96元，跌9.43%；翰森製藥（3692）低見10.04元，收報10.2元，跌10.37%；第一上海（0227）低見0.11元，收報0.11元，跌7.56%；中薇金融（0245）低見0.024元，收報0.024元，跌7.69%；稀鎂科技（0601）低見0.117元，收報0.117元，跌3.31%；青建國際（1240）低見0.25元，收報0.255元，跌17.74%；蠟筆小新食品（1262）低見0.224元，收報0.246元，升5.13%；香港寬頻（1310）低見4.04元，收報4.1元，升0.49%；滉達富控股（1348）低見0.053元，收報0.067元，升11.67%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，鷹君（0041）低見14.04元，收報14.06元，跌0.99%；石藥（1093）低見5.83元，收報5.87元，跌5.02%；中生製藥（1177）低見3.15元，收報3.17元，跌6.21%；洛陽玻璃（1108）低見5.64元，收報5.67元，跌1.9%；龍源電力（0916）低見6.98元，收報7.14元，跌0.56%；中煤能源（1898）低見5.42元，收報5.52元，升1.1%；博富臨置業（0225）低見7.32元，收報7.32元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.68元，收報1.69元，跌4.52%；莊士中國（0298）低見0.184元，收報0.185元，跌5.61%；世紀城市國際（0355）低見0.235元，收報0.236元，跌3.28%。

異動股

上升異動股，包括，實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.108元，升36.71%；勝利管道（1080）收報0.065元，升22.64%；瀛晟科學（0209）收報0.15元，升17.19%；建發新勝（0731）創52周高，見0.355元，收報0.345元，升16.95%；寶新置地（0299）收報0.42元，升16.67%；嚐高美（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.66元，升14.48%；西王置業（2088）收報0.083元，升13.7%；朝威控股（8059）收報0.017元，升13.33%；中國國家文化產業（0745）收報0.037元，升12.12%；維達國際（3331）收報17.74元，升11.85%。

下跌異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.151元，跌96.02%；通天酒業（0389）收報0.096元，跌33.79%；浙江聯合投資（8366）收報0.031元，跌27.91%；納泉能源科技（1597）收報4.79元，跌26.19%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.018元，跌25%；中國服飾控股（1146）收報0.09元，跌24.37%；雙樺控股（1241）收報0.063元，跌21.25%；易通訊集團（8031）收報0.365元，跌20.65%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.045元，跌19.64%；青建國際（1240）創上市新低，見0.25元，收報0.255元，跌17.74%。

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