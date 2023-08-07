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中電上半年轉賺50.6億 中期息維持0.63元

中電（0002）公布，截至今年6月底止上半年扭虧為盈，賺50.6億元，去年同期蝕48.55億元，每股盈利2元，董事會宣派第二期中期股息每股0.63元，與2022年相同。

期內綜合收入跌9%至433.02億元，包括因終止合併Apraava Energy而減少5%。營運盈利在計入公平價值變動前增長19.3%至49.55億元，去年同期為虧損38.46億元。

公司解釋，上半年營運盈利尤其受惠於香港業務表現穩健、中國內地兩個核電站發電量上升，以及印度的一次性重大有利項目。隨著2022年不尋常的不利公平價值變動（80億元）不再出現，並在2023年錄得輕微公平價值收益，以及受惠於影響可比性項目的逆轉，今年首六個月總盈利轉賺50.6億元。

市民出境旅遊增 住宅用電需求跌

中電續指，香港經歷三年多的隔離狀態後重新開放，加上5月及6月較酷熱的天氣，使售電量按年上升 3.7%至163.19億度。經濟活動復甦，尤其是餐飲、 酒店及零售行業，帶動商業客戶類別的售電量增加6.6%。隨著政府、公共服務以及學校逐漸復常，基建及公共服務客戶類別的售電量增加6.5%。

然而，由於市民更多外出用膳和出境旅遊增加，令逗留家中的時間減少，導致住宅客戶類別的用電需求下跌。

中電績前收報63.1元，升1.8%，半日成交5120萬元。

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