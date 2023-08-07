九龍倉置業（1997）公布截至今年6月30日止上半年業績，集團基礎淨盈利減少9%至30.59億元，每股基礎盈利為 1.01 元，若計及投資物業重估虧損淨，股東應佔集團盈利18.05億元，每股基本盈利為0.59元，中期股息0.67元。
期內集團收入增加4%至64.73億元，其中投資物業收入增加2%至54.55億元，營業盈利增加 6%至46.77億元；酒店收入增加90%至6.97億元，營業盈利6700萬；發展物業收入減少88%至2200萬，營業虧損1300萬元。
海港城方面，整體收入增加 8%，營業盈利增加 12%。商場收入增加 9%，營業盈利增加 16%。，出租率於今年6月杪得以回升至 96%。至於時代廣場，整體收入減少 2%，營業盈利則增加 1%。商場收入增加 6%，營業盈利增加 12%。截至今年6月杪的出租率為 94%。
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