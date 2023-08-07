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內媒：抖音生活服務今年上半年GMV達逾1000億元人民幣

據內地媒體《晚點LatePost》報道，抖音生活服務今年上半年支付交易總額（GMV）達逾1000億元（人民幣、下同），主要由到店業務（含到店餐飲、到店綜合）與酒旅業務貢獻，不足美團（3690）相同業務GMV的一半。報道指，抖音生活服務今年年到店及酒旅業務GMV目標為2900億元。

報道指出，疫情期間線下門店為求生存，均選擇有巨大流量的抖音進行推廣，甚至願意犧牲部分利潤，通過低價產品吸引客人。但防疫政策調整後線下人流恢復，部分商家開始猶豫是否要持續在成本高企的抖音投放廣告。據了解，今年首季抖音生活服務的進展已未及內部預期；4月受惠於即將來臨的「五一黃金周」，大量用戶有提前為假期購入團購券，5月GMV再次回落。

報道又指，美團今年由銷售端發力，通過補貼、商家運營等形式，將平台上餐飲團購的價格調整至抖音持平，甚至更優惠；酒旅行業就採用「包銷」策略，例如向某個景區提供一筆固定的費用，特定時間內該景區所有的門票出售工作及盈虧皆由美團所得。

報道引述知情人士指，今年中起抖音生活服務GMV重新恢復快速增長，增長主要由酒旅業務貢獻。據了解，抖音開始效仿美團，在酒旅業務上嘗試「包銷」 策略，多重因素疊加，推動其7月GMV衝上300億元新高。

 

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