建中建設（0589）發盈警，料2023年上半年淨虧損擴大至介乎6000萬元人民幣（下同）至8000萬元，較2022年上半年淨虧損3680萬元擴張。
集團指，盈警是由於設備運營服務毛利減少及確認物業、廠房及設備的減值虧損由於中國設備運營服務市場競爭激烈，上半年集團的設備利用率及服務單價受到負面影響，導致設備運營服務收益及毛利減少。
為應對當前市場情緒，集團重新評估物業、廠房及設備，主要包括機器及設備於2023年6月30日的可收回金額。上半年已確認減值虧損，將物業、廠房及設備的價值減少至按貼現現金流量預測釐定的可收回金額，以反映集團的服務單價及設備利用率下降。
同時，建築服務收益及毛利減少。鑑於當前的經濟狀況，集團的主要重點為改善流動資金狀況並保留更多現金以應對充滿挑戰的經營環境。集團繼續採取審慎的方式競標新建築項目，導致上半年建築服務收益及毛利下降。
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