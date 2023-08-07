畢馬威與英國招聘及就業聯會（The Recruitment & Employment Confederation）(下稱REC)發表報告，顯示英國薪金上升壓力持續，但另一方面，企業裁員、凍結招聘，對勞動力的需求減少，求職人數激增。認為熾熱的勞動力市場有降溫的跡象。
REC稱，反映求職者人數的指數上月升至61.4，是除疫情期間，自2009年以來最強勁的一次。但另一方面，企業對長期員工的需求則降至近三年來的最低水平。
REC指，經濟放緩或正減慢工資上升的趨勢，而工資上升推高通脹的情況料開始逆轉。
畢馬威會計師事務所合夥人Claire Warnes稱，企業對經濟前景信心不足，未能承諾長期聘用員工，同時亦凍結招聘，並裁員。
長工工資指數繼續增長，7月為58.3，與上月持平。RE 首席執行官Neil Carberry表示，受惠於職位空缺和薪金仍在上升、失業率較低，就業市場總體仍相當強勁，整體招聘仍處於良好水平，部分行業仍面臨勞動力嚴重短缺的壓力。
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