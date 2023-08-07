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再傳佛山市副市長帶隊進駐 碧桂園據報指「傳言不實」

碧桂園（2007）近期負面消息不斷，上周末再有傳佛山市副市長帶隊的工作組進駐了碧桂園，不過最新內媒報導，一名接近碧桂園的人士指「傳言不屬實」。

在8月5日，內地網傳佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園，更要求碧桂園將「家底」都拿出來，包括境內外、直繫親屬及關聯企業，將能變現的全部變現，「做好自己的事情後，政府考慮再支持其發債的事」。不過今日已有多家內媒引述一名接近碧桂園的人士指「傳言不屬實」。

在7月31日則有傳碧桂園配售18億股臨時「褪軚」，其後碧桂園指，配售交易未能達成因是「各方溝通不盡一致」。集團又在聯交所發澄清公告，指截至8月1日，並無就建議交易訂立最終協議，且公司現階段並不考慮建議交易。

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