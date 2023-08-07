反腐風暴近期成為醫藥行業又一不確定性因素。西藏紀檢監察網站5日公告稱西藏自治區藏醫院黨委書記唐榮科涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受西藏自治區紀委監委紀律審查和監察調查。據券商中國引述數據報道，今年截至7月26日，全國已有至少155位醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的兩倍。

德邦證券分析師陳鐵林等在報告中指出，醫藥大幅調整主要受醫療反腐影響，目前有發酵態勢，醫療反腐對行業中長期發展構成利好，但短期確實有一些不確定性。中泰證券也在報告中指出，短期看相關醫療機構的糾察整治可能會造成醫院常規招投標以及企業銷售推廣活動的階段性延遲，不過有望促進相關企業聚焦主業主責，且行業集中度或將加速提升。

翰森製藥（3692）曾跌最多11.78%，是2022年10月25日後最大跌幅，當日跌幅為13.52%。低見10.04元，創上市新低。現報10.18元，跌10.54%。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年9月8日。

中生製藥（1177）曾跌最多7.4%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為8.91%。低見3.13元，是2019年1月4日3.02元後最低。現報3.18元，跌5.92%。

石藥（1093）曾跌最多5.66%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為5.67%。低見5.83元，是2019年1月8日5.802元後最低。現報5.9元，跌4.53%。

藥明生物（2269）曾跌最多4.78%，是6月29日後最大跌幅，當日跌幅為6.08%。低見42.8元，是7月28日40.6元後最低。現報43.7元，跌2.78%。

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