恒指今早低開64點，高位升42點，低位跌187點，高低波幅229點。通訊服務、金融、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為15.64%，下跌為34.68%，無升跌為49.67%。

恒指收市跌1點或0.01%，報19537點，大市成交金額789億元，較上日減少30.97%，是7月21日766.23億元成交後最少；國指升1點或0.03%，報6734點。恒生科技指數收報4499點，升0.05%。

藍籌股成交金額155.74億元，佔大市成交19.73%；科指成份股成交金額81.48億元，佔大市成交10.32%；國指成份股成交金額124.25億元，佔大市成交15.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.83億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.89%，至84.57億元，佔大市成交19.62%。牛熊證成交金額27.8億元，減少51.08%；窩輪成交金額56.76億元，減少20.14%。

騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，70隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.88%，收報22.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌10.02%，收報10.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是理想（2015）創上市新高，見184.4元，收報184.3元，升2.67%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.45元，跌11.01%。

恒指升穿100天線(19532.12點)。科指曾下試10天線(4416.42點)。

北水南下合計淨流入44.36億元，終止單日流出，淨流入金額是8月1日94.8億元後最多。南水北上合計淨流出24.98億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

反腐風暴拖累醫藥股 藍籌股翰森製藥（3692）見上市新低。創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌10.02%。中生製藥（1177）見52周低3.13元，收報3.19元，跌5.62%。石藥（1093）見52周低5.83元，收報5.92元，跌4.21%。藥明生物（2269）收報43.85元，跌2.45%。

再傳佛山市副市長帶隊進駐 碧桂園（2007）據報指「傳言不實」。收報1.32元，跌7.69%。

螞蟻將印度支付平台Paytm 10%股權轉給創辦人。阿里（9988）收報95.6元，升0.47%。

內媒：抖音生活服務今年上半年GMV達逾1000億元人民幣。美團（3690）收報144.7元，升0.49%。

建中建設（0589）料上半年虧損擴大至最多8000萬人幣。收報0.265元，跌1.85%。

九置（1997）中期基礎淨盈利跌9% 中期息減少至0.67元。收報36.75元，跌5.77%。

中電（0002）上半年轉賺50.6億 中期息維持0.63元。收報62.75元，升1.21%。

今早及隔晚消息股表現

據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購維達（3331）。收報17.82元，升12.36%。

匯控（0005）公關主管批評英國政府「軟弱」 對華問題上不應盲從美國。收報63.95元，升0.16%。

新城悅服務（1755）發盈喜，料中期多賺30%。收報4.84元，跌4.35%。

檸萌影視（9857）發盈喜，料上半年轉虧為盈。收報10.9元，升7.28%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，鴻騰（6088）收報1.25元，跌3.1%。丘鈦（1478）收報3.32元，跌3.77%。大成食品（3999）收報0.62元，無升跌。稀美資源（9936）收報3.98元，升2.84%。

禹洲集團（1628）公布境外債初步重組方案。收報0.227元，跌0.44%。

ESR（1821）出售日本分銷中心六成權益予新加坡GIC。收報12.84元，升0.63%。

天虹國際（2678）售越南針織面料廠予德永佳附屬代價6億元。收報5.3元，跌0.75%。

碧服（6098）提早派股息，大股東楊惠妍有望月中提早收息5億。收報8.99元，跌7.32%。

永嘉（3322）料上半年轉蝕約1.6億，生產業務收益按年減34%。創上市新低，見0.172元，收報0.18元，跌9.09%。

安樂工程（1977）料綜合純利至少2.2億，按年增近3倍。收報1.42元，升1.43%。

名仕快相（8483）中期轉賺370.8萬，派中期息0.00375元。收報0.103元，升4.04%。

美高梅中國（2282）上半年扭虧為盈賺8.21億，不派息。收報10.72元，跌1.47%。

摩比發展（0947）料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣。收報0.24元，升7.62%。

TOM集團（2383）中期由盈轉虧，蝕近9500萬不派息。收報0.76元，跌5%。

中渝置地（1224）料上半年轉蝕14億，稱因英國投資物業公平值虧損。收報1.63元，無升跌。

保利置業（0119）發盈警，料上半年少賺50%，首7個月合同銷售金額增1.1倍。收報1.92元，跌4.48%。

軟銀減持商湯（0020）至12.99%，套現2670萬。收報1.7元，跌3.41%。

珩灣科技（1523）上半年多賺近兩年，中期息7.01仙多18%。收報2.38元，升1.28%。

諾輝健康（6606）料上半年虧轉盈，淨溢利逾4500萬元人民幣。收報20.05元，跌6.74%。

破頂股表現

破頂股包括，嚐高美（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.6元，升10.34%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.18元，收報5.18元，升7.92%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.08元，收報3.97元，升1.28%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.98元，收報5.95元，升6.63%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.13元，收報3.98元，升1.53%；嚐高美集團（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.6元，升10.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1074.5元，收報1074.5元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1039.35元，收報1039.25元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.85元，收報101.85元，升0.05%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.95元，收報510.95元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見118.75元，收報118.75元，升0.21%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.75元，收報101.75元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見57.6元，收報56.85元，升5.08%；361度（1361）創52周高，見4.98元，收報4.9元，升5.15%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；味千中國（0538）創52周高，見1.19元，收報1.09元，升12.37%；中建富通（0138）創52周高，見0.3元，收報0.295元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.218元，收報0.204元，無升跌；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.228元，收報0.22元，升2.33%；實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.105元，升32.91%；建發新勝（0731）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升30.51%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見185.5元，收報184.3元，升2.67%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.98元，收報1元，跌11.5%；朗詩綠色生活（1965）低見1.1元，收報1.1元，跌8.33%；世茂集團（0813）低見0.94元，收報0.98元，跌7.55%；翰森製藥（3692）低見10.04元，收報10.24元，跌10.02%；第一上海（0227）低見0.109元，收報0.111元，跌6.72%；中薇金融（0245）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；泛亞環保（0556）低見0.18元，收報0.199元，跌10.36%；稀鎂科技（0601）低見0.117元，收報0.121元，無升跌；福晟國際（0627）低見0.36元，收報0.36元，跌10%；青建國際（1240）低見0.25元，收報0.29元，跌6.45%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.075元，收報0.075元，跌2.6%；鷹君（0041）低見14.04元，收報14.1元，跌0.7%；石藥（1093）低見5.83元，收報5.92元，跌4.21%；中生製藥（1177）低見3.13元，收報3.19元，跌5.62%；中升（0881）低見24.85元，收報25元，跌1.77%；洛陽玻璃（1108）低見5.61元，收報5.69元，跌1.56%；龍源電力（0916）低見6.98元，收報7.13元，跌0.7%；中煤能源（1898）低見5.42元，收報5.53元，升1.28%；智富資源投資（0007）低見0.148元，收報0.155元，跌3.13%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.51元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，宏基集團控股（1718）創52周高，見0.345元，收報0.335元，升52.27%；Ａ８新媒體（0800）收報0.285元，升46.15%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.29元，升38.76%；實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.105元，升32.91%；威訊控股（1087）收報0.495元，升32%；建發新勝（0731）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升30.51%；寶發控股（8532）收報0.067元，升26.42%；安科系統（8353）收報0.25元，升25%；金威醫療（8143）收報0.052元，升23.81%；浦江國際（2060）收報0.62元，升21.57%；中木國際（1822）創52周高，見0.117元，收報0.115元，升21.05%。

下跌異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.1元，跌97.36%；浙江聯合投資（8366）收報0.029元，跌32.56%；通天酒業（0389）收報0.108元，跌25.52%；萬勵達（8482）收報0.04元，跌24.53%；中國服飾控股（1146）收報0.091元，跌23.53%；雙樺控股（1241）收報0.063元，跌21.25%；納尼亞集團（8607）創上市新低，見0.057元，收報0.061元，跌20.78%；領地控股（6999）收報0.211元，跌20.38%；智中國際（6063）見52周低0.043元，收報0.048元，跌20%；金輪天地控股（1232）收報0.068元，跌19.05%；伯明翰體育（2309）創上市新低，見0.325元，收報0.49元，跌16.95%。

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