moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌1點 成交766億見兩周低 翰森跌10% 北水轉流入

美國上周五就業報告公布後，市場尋找聯儲局下一步行動的線索，美期上升，歐股、亞股個別發展。大市無方向，反覆微跌，成交乏力見兩周最少，盈富（2800）成為成交金額最多股票。行業反腐力度空前的醫藥板塊出現深度調整，翰森製藥（3692）跌10.02%，收報10.24元，是跌幅最大的藍籌。計劃提前派息亦難阻碧桂園服務（6098）跌6.6%。

恒指今早低開64點，高位升42點，低位跌187點，高低波幅229點。通訊服務、金融、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為15.64%，下跌為34.68%，無升跌為49.67%。

恒指收市跌1點或0.01%，報19537點，大市成交金額789億元，較上日減少30.97%，是7月21日766.23億元成交後最少；國指升1點或0.03%，報6734點。恒生科技指數收報4499點，升0.05%。

藍籌股成交金額155.74億元，佔大市成交19.73%；科指成份股成交金額81.48億元，佔大市成交10.32%；國指成份股成交金額124.25億元，佔大市成交15.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.83億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少33.89%，至84.57億元，佔大市成交19.62%。牛熊證成交金額27.8億元，減少51.08%；窩輪成交金額56.76億元，減少20.14%。

騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，70隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升4.88%，收報22.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌10.02%，收報10.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是理想（2015）創上市新高，見184.4元，收報184.3元，升2.67%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.45元，跌11.01%。

恒指升穿100天線(19532.12點)。科指曾下試10天線(4416.42點)。

北水南下合計淨流入44.36億元，終止單日流出，淨流入金額是8月1日94.8億元後最多。南水北上合計淨流出24.98億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

反腐風暴拖累醫藥股 藍籌股翰森製藥（3692）見上市新低。創上市新低，見10.04元，收報10.24元，跌10.02%。中生製藥（1177）見52周低3.13元，收報3.19元，跌5.62%。石藥（1093）見52周低5.83元，收報5.92元，跌4.21%。藥明生物（2269）收報43.85元，跌2.45%。

再傳佛山市副市長帶隊進駐 碧桂園（2007）據報指「傳言不實」。收報1.32元，跌7.69%。

螞蟻將印度支付平台Paytm 10%股權轉給創辦人。阿里（9988）收報95.6元，升0.47%。

內媒：抖音生活服務今年上半年GMV達逾1000億元人民幣。美團（3690）收報144.7元，升0.49%。

建中建設（0589）料上半年虧損擴大至最多8000萬人幣。收報0.265元，跌1.85%。

九置（1997）中期基礎淨盈利跌9% 中期息減少至0.67元。收報36.75元，跌5.77%。

中電（0002）上半年轉賺50.6億 中期息維持0.63元。收報62.75元，升1.21%。

今早及隔晚消息股表現

據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購維達（3331）。收報17.82元，升12.36%。

匯控（0005）公關主管批評英國政府「軟弱」 對華問題上不應盲從美國。收報63.95元，升0.16%。

新城悅服務（1755）發盈喜，料中期多賺30%。收報4.84元，跌4.35%。

檸萌影視（9857）發盈喜，料上半年轉虧為盈。收報10.9元，升7.28%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，鴻騰（6088）收報1.25元，跌3.1%。丘鈦（1478）收報3.32元，跌3.77%。大成食品（3999）收報0.62元，無升跌。稀美資源（9936）收報3.98元，升2.84%。

禹洲集團（1628）公布境外債初步重組方案。收報0.227元，跌0.44%。

ESR（1821）出售日本分銷中心六成權益予新加坡GIC。收報12.84元，升0.63%。

天虹國際（2678）售越南針織面料廠予德永佳附屬代價6億元。收報5.3元，跌0.75%。

碧服（6098）提早派股息，大股東楊惠妍有望月中提早收息5億。收報8.99元，跌7.32%。

永嘉（3322）料上半年轉蝕約1.6億，生產業務收益按年減34%。創上市新低，見0.172元，收報0.18元，跌9.09%。

安樂工程（1977）料綜合純利至少2.2億，按年增近3倍。收報1.42元，升1.43%。

名仕快相（8483）中期轉賺370.8萬，派中期息0.00375元。收報0.103元，升4.04%。

美高梅中國（2282）上半年扭虧為盈賺8.21億，不派息。收報10.72元，跌1.47%。

摩比發展（0947）料上半年虧損收窄至介乎330萬至390萬人幣。收報0.24元，升7.62%。

TOM集團（2383）中期由盈轉虧，蝕近9500萬不派息。收報0.76元，跌5%。

中渝置地（1224）料上半年轉蝕14億，稱因英國投資物業公平值虧損。收報1.63元，無升跌。

保利置業（0119）發盈警，料上半年少賺50%，首7個月合同銷售金額增1.1倍。收報1.92元，跌4.48%。

軟銀減持商湯（0020）至12.99%，套現2670萬。收報1.7元，跌3.41%。

珩灣科技（1523）上半年多賺近兩年，中期息7.01仙多18%。收報2.38元，升1.28%。

諾輝健康（6606）料上半年虧轉盈，淨溢利逾4500萬元人民幣。收報20.05元，跌6.74%。

破頂股表現

破頂股包括，嚐高美（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.6元，升10.34%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.18元，收報5.18元，升7.92%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.08元，收報3.97元，升1.28%；力盟科技（2405）創上市新高，見5.98元，收報5.95元，升6.63%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.13元，收報3.98元，升1.53%；嚐高美集團（8371）創上市新高，見1.71元，收報1.6元，升10.34%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1074.5元，收報1074.5元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1039.35元，收報1039.25元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.85元，收報101.85元，升0.05%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.95元，收報510.95元，升0.04%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見118.75元，收報118.75元，升0.21%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.75元，收報101.75元，升0.05%；藥師幫（9885）創上市新高，見57.6元，收報56.85元，升5.08%；361度（1361）創52周高，見4.98元，收報4.9元，升5.15%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；味千中國（0538）創52周高，見1.19元，收報1.09元，升12.37%；中建富通（0138）創52周高，見0.3元，收報0.295元，無升跌；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.218元，收報0.204元，無升跌；領航醫藥生物科技（0399）創52周高，見0.228元，收報0.22元，升2.33%；實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.105元，升32.91%；建發新勝（0731）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升30.51%。

破頂指數成份股包括，理想（2015）創上市新高，見185.5元，收報184.3元，升2.67%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.98元，收報1元，跌11.5%；朗詩綠色生活（1965）低見1.1元，收報1.1元，跌8.33%；世茂集團（0813）低見0.94元，收報0.98元，跌7.55%；翰森製藥（3692）低見10.04元，收報10.24元，跌10.02%；第一上海（0227）低見0.109元，收報0.111元，跌6.72%；中薇金融（0245）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；泛亞環保（0556）低見0.18元，收報0.199元，跌10.36%；稀鎂科技（0601）低見0.117元，收報0.121元，無升跌；福晟國際（0627）低見0.36元，收報0.36元，跌10%；青建國際（1240）低見0.25元，收報0.29元，跌6.45%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.075元，收報0.075元，跌2.6%；鷹君（0041）低見14.04元，收報14.1元，跌0.7%；石藥（1093）低見5.83元，收報5.92元，跌4.21%；中生製藥（1177）低見3.13元，收報3.19元，跌5.62%；中升（0881）低見24.85元，收報25元，跌1.77%；洛陽玻璃（1108）低見5.61元，收報5.69元，跌1.56%；龍源電力（0916）低見6.98元，收報7.13元，跌0.7%；中煤能源（1898）低見5.42元，收報5.53元，升1.28%；智富資源投資（0007）低見0.148元，收報0.155元，跌3.13%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.51元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，宏基集團控股（1718）創52周高，見0.345元，收報0.335元，升52.27%；Ａ８新媒體（0800）收報0.285元，升46.15%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.29元，升38.76%；實力建業（0519）創52周高，見0.122元，收報0.105元，升32.91%；威訊控股（1087）收報0.495元，升32%；建發新勝（0731）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升30.51%；寶發控股（8532）收報0.067元，升26.42%；安科系統（8353）收報0.25元，升25%；金威醫療（8143）收報0.052元，升23.81%；浦江國際（2060）收報0.62元，升21.57%；中木國際（1822）創52周高，見0.117元，收報0.115元，升21.05%。

下跌異動股，包括，惠陶集團（8238）收報0.1元，跌97.36%；浙江聯合投資（8366）收報0.029元，跌32.56%；通天酒業（0389）收報0.108元，跌25.52%；萬勵達（8482）收報0.04元，跌24.53%；中國服飾控股（1146）收報0.091元，跌23.53%；雙樺控股（1241）收報0.063元，跌21.25%；納尼亞集團（8607）創上市新低，見0.057元，收報0.061元，跌20.78%；領地控股（6999）收報0.211元，跌20.38%；智中國際（6063）見52周低0.043元，收報0.048元，跌20%；金輪天地控股（1232）收報0.068元，跌19.05%；伯明翰體育（2309）創上市新低，見0.325元，收報0.49元，跌16.95%。

其他報道

德擬禁部分設備進入電訊網絡 中興A股港股齊跌 接近中興人士: 未悉股價下跌原因

反腐風暴拖累醫藥股 藍籌股翰森製藥挫11% 見上市新低

調查：英國勞動力市場有降溫跡象

再傳佛山市副市長帶隊進駐 碧桂園據報指「傳言不實」

瑞信據報本周起裁減80%香港投行員工

螞蟻將印度支付平台Paytm 10%股權轉給創辦人

內媒：抖音生活服務今年上半年GMV達逾1000億元人民幣

半日沽空金額53億 南方恒生科技沽空金額最多

九置中期基礎淨盈利跌9% 中期息減少至0.67元

恒指半日跌4點 科指跌0.26% 華虹半導體A股上市港股跌7%

中電上半年轉賺50.6億 中期息維持0.63元

 