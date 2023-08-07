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藍凌志：料能源價格回落 未來數月將與港府商討新利潤管制計劃

經歷過去年能源價格波動性，中電控股（0002）席執行官藍凌志稱，他見到今年上半年的能源價格逐步回穩。他指出，儘管能源的供應及需求存在脆弱性，並因此見到價格存在波動性，但是他指出，能源價格已見逐步回落。候任首席執行官蔣東強補充，燃料調整費每度已由1月份線62仙，調低至8月份的57.1仙，減幅明顯，已經反映燃料價格呈現下降。反映出來的是，淨電價已經回落2.3%。集團亦於3月份推出燃料費回扣，減輕用戶負擔。

至於香港住宅市場佔總售電量比重有下降的趨勢，在今年上半年低見26%水平，藍凌志回應指，由於香港在之前碰到3年疫情，因此難以直接比較。他見到的是，在去年下半年，香港已經逐漸遠離疫情並邁向正常化，隨之商業、基建及公共服務用電正在增加。

藍凌志續指，港府是否擬尋求其他電力供應選擇偏離政策目標，中電也會在未來數個月就新的利潤管制計劃與港府商討。基於港府既定實現政策目標時，亦言明確保有可靠而可負擔的電力供應下，中電會配合去投資，確保香港有穩定的電力供應及實現減碳，幫助港府去實現政策目標。

他稱，中電有在海外發展的經驗，有些地區存在高度競爭，亦有些地區正轉型引進更多競爭。他以高度競爭的澳洲市場為例，若同時推動能源轉型，電力公司要投入以千、萬億元去推動轉型，若監管環境存在不確定性，情況不會太好。澳洲市場亦正在掙扎中，並且要由政府介入。相對香港而言，他指出，一般人或以利潤管制「過時」一言概之，但是更值得是要回溯過往50年，香港得益於非常穩定的監管環境去實現到能源轉型，反而將來更需要考慮，在推動能源轉型，香港值得去探索，還有甚麼地方要準備。

談到自己將於9月尾卸任首席執行官，藍凌志稱，仍會按任期在董事會內留任至2024年5月，因此在未來數個月他仍然與中電控股保持聯繫。他形容中電是一家極好的公司，他有幸在這個有趣的時間任職首席執行官，見證減碳及行業技術的轉變，期望在候任首席執行官蔣東強接手後會繼續成功。他亦高興見到公司培訓好人材，能夠帶領中電邁向下一階段發展。

 

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