moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

建行亞洲：信用卡消費已回復疫前八成

建行（亞洲）副行長陳麗明出席活動時提到，該行信用卡消費總額已回復到疫情前2019年的八成，今年上半年信用卡消費總額按年升兩成，當中以飲食及旅遊類消費升幅最為明顯。港人於飲食類的消費額較去年上半年增約1倍、旅遊類消費額亦按年升3倍，而個人信貸額亦按年升四成。

陳麗明續指，過去三年市民因疫情所限令消費活動受阻，如今香港復常後市民恢復其消費活動。她引述該行數據指，復常後市民不論於本地或海外地區，都較活躍外出消費，而且上升越勢良好。另外，她希望於今年年底前該行信用卡消費額可以與疫前持平。

此外，建行（亞洲）今日夥Visa推出「eye Visa Signature信用卡」，其信用卡可享永久免年費及餐飲簽脹或可獲最高11%現今回贈等等。

 

其他報道

全日沽空金額126億 比率16 盈富沽空減6%

恒指收市跌1點 成交766億見兩周低 翰森跌10% 北水轉流入

德擬禁部分設備進入電訊網絡 中興A股港股齊跌 接近中興人士: 未悉股價下跌原因

反腐風暴拖累醫藥股 藍籌股翰森製藥挫11% 見上市新低

調查：英國勞動力市場有降溫跡象

再傳佛山市副市長帶隊進駐 碧桂園據報指「傳言不實」

瑞信據報本周起裁減80%香港投行員工

螞蟻將印度支付平台Paytm 10%股權轉給創辦人

內媒：抖音生活服務今年上半年GMV達逾1000億元人民幣

半日沽空金額53億 南方恒生科技沽空金額最多

九置中期基礎淨盈利跌9% 中期息減少至0.67元

恒指半日跌4點 科指跌0.26% 華虹半導體A股上市港股跌7%

中電上半年轉賺50.6億 中期息維持0.63元

滬深三大指數半日低開低走 滬指跌0.56%

「日圓先生」榊原英資：日本政府不會干預外匯市場 日圓兌美元或升至130

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌3日

維達升逾10% 據報巴西紙漿巨頭Suzano擬參與競購

加息預期降 英鎊遭睇淡

巴菲特擁1470億美元現金 馬斯克：他什麼都不用做 短期國債利率高得離譜

匯控公關主管批評英國政府「軟弱」 對華問題上不應盲從美國

 