陳麗明續指，過去三年市民因疫情所限令消費活動受阻，如今香港復常後市民恢復其消費活動。她引述該行數據指，復常後市民不論於本地或海外地區，都較活躍外出消費，而且上升越勢良好。另外，她希望於今年年底前該行信用卡消費額可以與疫前持平。

此外，建行（亞洲）今日夥Visa推出「eye Visa Signature信用卡」，其信用卡可享永久免年費及餐飲簽脹或可獲最高11%現今回贈等等。

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