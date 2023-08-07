建行（亞洲）副行長陳麗明出席活動時提到，該行信用卡消費總額已回復到疫情前2019年的八成，今年上半年信用卡消費總額按年升兩成，當中以飲食及旅遊類消費升幅最為明顯。港人於飲食類的消費額較去年上半年增約1倍、旅遊類消費額亦按年升3倍，而個人信貸額亦按年升四成。
陳麗明續指，過去三年市民因疫情所限令消費活動受阻，如今香港復常後市民恢復其消費活動。她引述該行數據指，復常後市民不論於本地或海外地區，都較活躍外出消費，而且上升越勢良好。另外，她希望於今年年底前該行信用卡消費額可以與疫前持平。
此外，建行（亞洲）今日夥Visa推出「eye Visa Signature信用卡」，其信用卡可享永久免年費及餐飲簽脹或可獲最高11%現今回贈等等。
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