證監會表示，某些未獲發牌的虛擬資產交易平台，訛稱已向證監會提交牌照申請。這些失實且誤導的聲稱令公眾誤以為該交易平台符合證監會的監管規定。

證監會提醒虛擬資產交易平台，即使它們相信自己合資格在過渡安排下被當作為獲發牌，如證監會認為它們沒有合理機會成功地證明它們有能力遵守適用的法律及監管規定，則可決定當作為獲發牌的安排並不適用於它們。

證監會留意到有部分未獲發牌的虛擬資產交易平台，以它們的既有公司繼續推出可能不符合適用的法律及監管規定的新服務及新產品。這些不合規活動，可能會令人關注它們是否有意願遵守證監會的法規，及是否獲發牌的適當人選。

證監會警告，虛擬資產交易平台如過往曾出現一些不合規活動，該會在考慮它們的牌照申請時，將會考慮這些活動是否本可合理地避免發生。

證監會亦提醒，未獲發牌的虛擬資產交易平台，除為過渡安排而成立新公司外，該些平台正在香港經營提供虛擬資產服務的業務的任何其他既有公司，亦將須遵守新的虛擬資產服務提供者制度。這些既有公司亦將須申領證監會牌照，或應着手結束其香港業務。在香港進行無牌活動乃屬刑事罪行。

證監會告誡投資者，某些未獲發牌的虛擬資產交易平台正誤導公眾，訛稱已向該會提交牌照申請。而其他未獲發牌的虛擬資產交易平台可能曾公開宣布有意向證監會申領牌照。投資者應注意，這些未獲發牌的交易平台最終可能會或不會提交牌照申請。

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