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九置吳天海：第二季零售令人失望 本地消費仍未明

九置（1997）今年上半年基礎淨盈利跌9%，集團主席吳天海表示，香港整體入境旅客人數及零售表現於3、4月出現少許見頂跡象，其後每月拾級而下，第二季趨勢亦令人失望，未見復常後慢慢上升或急升，現時是彈上後已站穩，甚至一點點呆滯。

他又指，消費表現受很多因素影響，當然包括內地及香港的經濟環境，消費者認為前景不明朗，當然會減少開支，亦受地緣政治、港元強勢等因素影響，例如今年上半年日本訪港客人復常速度較其他地區更低，亦可能與日圓弱勢有關。此外，香港本地消費復常仍不清楚，例如港人北上或出遊到泰國、日本消費，當然會減少在港消費開支，情況亦與貨幣強弱有關。

九置今年上半年實際借貸年利率上升至4.7%，期內總利息支出急增至10.31億元，吳天海指，大部分專家均預測利率將於今年下半年至明年見頂，集團採用浮息節省了過去多年利息，今年第二季已積極減債，雖然上半年未見成效，但希望下半年可抵銷影響。

寫字樓方面，吳天海預期未來兩三年仍是供過於求，將會加強旗下寫字樓物業競爭力，包括翻新及靈活處理租務條款，希望搶佔更多市場份額，惟整體香港寫字樓市場的供求陰霾仍籠罩整個行業。

九置今日中午公布業績，午後股價即插水，收市報36.75元，跌5.8%。