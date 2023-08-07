中期收益54.77億元，按年減少22.81%，主要是受宏觀因素影響，智能手機銷售數量下跌，而集團更聚焦於提升攝像頭模組產品規格，應用於手機的攝像頭模組的銷售數量按年下跌約21.2%。

期內毛利約為1.88億元，毛利率約為3.4%，較同期的約5.3%下降約1.9個百分點。毛利率下降主要受宏觀因素影響，應用於智能手機的攝像頭模組 和指紋識別模組需求不如預期，市場競爭加劇，應用於手機的攝像頭模 組的銷售數量同比下滑，營業收入按年減少，產能利用率下降，從而導致 位產品製造成本上升；及人民幣兌美元匯率繼續疲軟，截至本期末的人民幣兌美元中間價較本期初貶值約3.8%，令得以美元計價進口結算的材料成本上升，對毛利率帶來負面影響。

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