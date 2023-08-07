丘鈦科技（1478）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利2080.2萬元人民幣(下同)，按年下跌87.48%，溢利減少主要是由於營業收入下滑及 毛利率同比下跌所致。每股盈利1.8分，不派中期息。
中期收益54.77億元，按年減少22.81%，主要是受宏觀因素影響，智能手機銷售數量下跌，而集團更聚焦於提升攝像頭模組產品規格，應用於手機的攝像頭模組的銷售數量按年下跌約21.2%。
期內毛利約為1.88億元，毛利率約為3.4%，較同期的約5.3%下降約1.9個百分點。毛利率下降主要受宏觀因素影響，應用於智能手機的攝像頭模組 和指紋識別模組需求不如預期，市場競爭加劇，應用於手機的攝像頭模 組的銷售數量同比下滑，營業收入按年減少，產能利用率下降，從而導致 位產品製造成本上升；及人民幣兌美元匯率繼續疲軟，截至本期末的人民幣兌美元中間價較本期初貶值約3.8%，令得以美元計價進口結算的材料成本上升，對毛利率帶來負面影響。
其他報道
建行亞洲：信用卡消費已回復疫前八成
恒指收市跌1點 成交766億見兩周低 翰森跌10% 北水轉流入
德擬禁部分設備進入電訊網絡 中興A股港股齊跌 接近中興人士: 未悉股價下跌原因
反腐風暴拖累醫藥股 藍籌股翰森製藥挫11% 見上市新低