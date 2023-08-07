期內經營收入為31.42億元，較去年同期升12.4%；其中食品事業佔總營業收入35.8%、飼料事業佔35.4%、肉品事業佔28.8%。毛利為3.389億元，相比按年3.064億元，增加10.6%；其中食品事業佔總毛利66.4%，飼料事業佔19.9%、肉品事業佔13.7%。毛利率為10.8%，按年收窄0.2個百分點。

食品事業為集團最大的獲利來源；上半年度食品事業營業收入與毛利同比分別增長11.9%和14.0%，分別達11.23億元及2.248億元。另外，第二季度食品事業營業收入與毛利，較去年同期分別增長14.9%和13.6%。營業收入的增長主要來源於國內食品銷量的持續成長。

集團表示，獲利按年增長是因集團一直堅持的以食品為龍頭帶動一條龍整體發展的策略彰顯效益，食品事業營收與毛利均實現兩位數增長，帶動集團整體業績持續改善。

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