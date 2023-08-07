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傳私募基金凱雷洽購壹蘋 正推進交易中

原屬已除牌的壹傳媒，前身為台灣蘋果新聞網，現改稱壹蘋集團或壹蘋新聞網（下稱壹蘋），較早前有台灣傳媒界消息傳出獲國際私募基金提出作價近1億美元洽購。最新有消息進一步跟進指，有關意欲洽購壹蘋的私募基金為凱雷，較早前有指，凱雷已經就推進有關交易，支付了誠意金，並且正對壹蘋進行盡職調查。如無意外，料凱雷洽購壹蘋的交易，最快會於今月底達成。

消息指，今次凱雷除了購入壹蘋的舊股之外，亦會注入新資金，新股佔比超過一半，有說將近六成。據稱，凱雷的投資組合已有不少為電訊及媒體，在今次洽購壹蘋後，凱雷擬進一步在壹蘋的平台上，運用人工智能去配合運作。

在凱雷洽購同時，據稱其實同一時間，亦有一台灣本地公司也對壹蘋垂青，擬作出競購。消息指，有關台灣本地公司暫時會較低調，但是在當地財團界中，亦有一定知名度。

 

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