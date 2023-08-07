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中電仍然就澳洲電力業務物色伙伴 展望下半年當地業績更佳

中電控股（0002）今午舉行業績發布會，對於有報道指，該集團在澳洲的EnergyAustralia業務尋求合作伙伴，曾經和麥格理集團等進行商討方面，首席執行官藍凌志表示，澳洲業務在實施能源轉型期間，需要進行巨額資本投資，因此擬尋求伙伴支持，但是不能一蹴即就，最重要是在項目層面、儲能及再生能源方面，找到合適的伙伴去合作。他們目前尚尋求合作伙伴的過程中。

他續稱，EnergyAustralia去年面對能源價格突然高企，在政府介入干預平抑市場批發價，雖然今年上半年仍然見到去年能源價格突然抽高帶來的影響，但是該公司已經處於較佳位置去應對，展望

下半年度會有較佳的業績表現。正於在已經以低價定約的遠期能源合約，隨著進行滾動展期或結束倉位，將轉以現價定約，因此會得以復常。

在內地市場方面，藍凌志指出，集團在內地參與的水力發電規模不大，只有一個項目位於廣東省。另在內地其他省份經營光伏及風能發電，但是幾個項目俱較本地性。集團在大亞灣及陽江的核電項目是以伙伴形式參與，並非營運商，因此他對日本福島東電排放計劃，無意作出評論。最近內地因為極端天氣出現水災，但是因為集團的電力項目遠離受災位置，因此不見得影響在內地的業務運作。在印度的電力市場方面，藍凌志稱，當地是集團唯一全面使用再生能源生電的市場，他們會進一步參與其他邦份的智慧電表競投，同時會參與新的儲能項目競標。

在應對高息及匯率波動時，財務總裁戴思力表示，集團已經安排大部份債務轉以定息安排，並且有60%轉為長期，因此面對息口變動的影響不大。

隨著近年用戶在尋求供電之外，對服務的需求增加，藍凌志謂，在管理電力使用、減低能源需求、電動車充電設施支援及車隊管理，均對集團旗下中電源動集團的服務及方案需求增加。現階段中電源動集團的規模仍細小，但是會保持增長。

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