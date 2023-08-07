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三內房7月銷售金額均按年跌超逾五成

內房股雅居樂（3383）、德信中國（2019）及融創中國（1918）今公布7月份營運數據。

雅居樂7月份預售金額為22.7億元（人民幣，下同），較去年同期跌54.7%。對應建築面積為15.2萬米，按年跌62.5%。平均價為每平方米14,891元，按年升20.9%；而截至今年7月份為止，集團所有項目預售金額為305億元，按年跌31.4%。同期對應建築面積為204.3萬平方米，按年跌41.2%。平均售價則為每平方米14.927元，按年升16.7%

德信中國7月份合約銷售金額約為10.3億元，較去年同期跌63.3%。合約銷售面積為5.4萬平方米，按年跌68.4%；而截至今年7月份為止，累計合約銷售金額約為145.5億元，按年跌34.4%。同期累計合約銷售面積為84.5萬平方米，按年跌三成。

融創中國7月份預售金額約為51.2億元，較去年同期跌53.6%。銷售面積為40.6萬平方米，按年跌54%。平均價為每平方米12,610元，與上年相約；而截至今年7月份為止，合同銷售金額為572.6億元，按年跌53.8%。同期累計合同銷售面積約為424.3萬平方米，按年跌54.89%。平均價為每平方米13,500元，與上年相約。

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