商業票據為短期無擔保的債務工具，在地方融資平台在債務壓力下，商業票據和非標準債務及違約的現象不斷增加，商票逾期的城投企業多來自財政資源偏弱的地區，融資成本較高且期限較短，以雲南為例，上半年該地城投企業發債平均期限縮短至10個月左右，發債成本較去年全年上升了1.5厘。

彭博引述信用風險分析公司絲路海洋聯合創始人王晨表示，對於仍依賴債券融資的區域，負面事件不僅導致發債成本上升，難度也加大，區域再融資能力的弱化對本就嚴峻的基本面無異於雪上加霜。若商票逾期短期內無法解決，極易陷入「逾期加上再融資難」的負面螺旋，增加化解難度，未來或依賴於強有力的上級支持。

不過公開市場發行的債券至今仍未有逾期紀錄，評級機構惠譽上月接受本報訪問時認為，城投企業項目多元化，通過調整基建完成時間控制開支，大部分城投債券期限可以和項目周期匹配，減輕短期資金壓力，加上它們願意優先將財務資源用於兌付以免出現系統性風險，認為其債券違約的風險仍低。

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