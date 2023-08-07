南方東英資產管理公司（南方東英）被BCT銀聯任名為旗下大中華股票基金（MPF基金）的投資經理。南方東英會根據當前市場狀況以及對不同市場前景和投資機會的看法，積極調整對香港、台灣、上海A 股和B 股、深圳A 和 B 股以及境外交易所上市的不同大中華市場的投資配置。
南方東英量化投資部劉子安表示，南方東英投資策略傾向於偏好風險，偏重於股票投資，對於離岸中國股票以及大中華市場的前景持樂觀積極態度。於內地A股市場，他們看好國有企業和數字經濟等受政策支援的行業，特別是關注科技和消費行業的龍頭企業。受惠於人工智慧技術不斷擴展，對晶片和相關電子元件的需求飆升，大中華市場亦可望延續上半年強勁的表現。
劉子安指出，今年第一季經濟數據較為積極，惟四月和五月表現卻令人失望，對中國的復蘇產生了負面影響。無論在岸還是離岸的股票市場都表現不及全球市場，亦反映出投資者信心的明顯不足。展望未來，南方東英預計政府將推出刺激措施，例如降低貸款基準利率和擴大財政支出，以促進經濟增長。此外，地緣政治問題的積極發展，包括美國與中國之間的恢復性對話，也在改善市場情緒。
他續指，強勁的 2023 年第二季度預測、復蘇的盈利預期以及對民營經濟發展的支持都有助於市場基本面。隨著市場情緒好轉，估值壓力可能會減輕，因此中國內地和離岸市場都有望從中受益。
BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示，是次南方東英的加入，讓 BCT 可借助他們在 ETF 市場的經驗，為BCT的強積金成員創優增值。而南方東英的專業經驗亦與BCT相輔相成，為強積金成員建立更穩健的投資組合。南方東英資產管理公司的行政總裁丁晨亦表示，南方東英非常榮幸地接任 BCT 大中華股票基金的基金經理角色。