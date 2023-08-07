南方東英量化投資部劉子安表示，南方東英投資策略傾向於偏好風險，偏重於股票投資，對於離岸中國股票以及大中華市場的前景持樂觀積極態度。於內地A股市場，他們看好國有企業和數字經濟等受政策支援的行業，特別是關注科技和消費行業的龍頭企業。受惠於人工智慧技術不斷擴展，對晶片和相關電子元件的需求飆升，大中華市場亦可望延續上半年強勁的表現。

劉子安指出，今年第一季經濟數據較為積極，惟四月和五月表現卻令人失望，對中國的復蘇產生了負面影響。無論在岸還是離岸的股票市場都表現不及全球市場，亦反映出投資者信心的明顯不足。展望未來，南方東英預計政府將推出刺激措施，例如降低貸款基準利率和擴大財政支出，以促進經濟增長。此外，地緣政治問題的積極發展，包括美國與中國之間的恢復性對話，也在改善市場情緒。

他續指，強勁的 2023 年第二季度預測、復蘇的盈利預期以及對民營經濟發展的支持都有助於市場基本面。隨著市場情緒好轉，估值壓力可能會減輕，因此中國內地和離岸市場都有望從中受益。

BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示，是次南方東英的加入，讓 BCT 可借助他們在 ETF 市場的經驗，為BCT的強積金成員創優增值。而南方東英的專業經驗亦與BCT相輔相成，為強積金成員建立更穩健的投資組合。南方東英資產管理公司的行政總裁丁晨亦表示，南方東英非常榮幸地接任 BCT 大中華股票基金的基金經理角色。