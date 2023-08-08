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恒指低開229點 ATMX全線挫 反腐風暴下醫藥股續弱

恒指今早低開229點或1.18%，報19308點，大市成交金額21億元；國指今早低開94點或1.41%，報6639點。恒生科技指數開市報4414點，跌1.89%。

大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌1.57%，報94.1元；騰訊（0700）跌1.99%，報334.4元；美團（3690）跌2.49%，報141.1元；小米（1810）跌2.44%，報12.02元；京東（9618）跌2.38%，報151.5元；網易（9999）跌0.93%，報170.3元。

內房股紛紛下跌，潤地（1109）跌0.57%，報34.8元；碧桂園（2007）跌2.27%，報1.29元；中海外（0688）跌0.67%，報17.7元；世茂集團（0813）開市報0.95元，跌3.06%。恒大物業（6666）逆市反彈，開市報1.01元，升1%。

在醫藥反腐風暴下，生物醫藥股繼續下跌。中生製藥（1177）開市已見52周低，市報3.13元，跌1.88%；石藥（1093）開市報5.85元，跌1.18%；藥明生物（2269）跌1.71%，報43.1元；翰森製藥（3692）開市報10.2元，跌0.39%；三生製藥（1530）開市報7元，跌0.43%。

藍籌方面，宏橋（1378）升1.22%，報7.49元，為表現最好藍籌；申洲國際（2313）跌3.26%，報77.2元，是跌幅最大的藍籌。

 

 

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