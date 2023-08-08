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穆迪降美國10家中小型銀行信用評級 警告合眾、道富亦有降評風險

穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級，包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc.和Fulton Financial Corp.。

穆迪發表的報告指出，融資成本上升、監管資本的疲弱、以及在辦公室空間需求低迷下，商用房地產貸款相關的風險上升等因素促使是次降級。

 

該行表示，可能會下調包括U.S. Bancorp（美國合眾銀行）、紐約梅隆銀行、道富銀行和 Truist Financial Corp.等主要銀行的評級。Northern Trust Co.和Cullen/Frost BankersInc.亦被列入降評審查。

穆迪同時對11家銀行給予了「負面」展望，其中包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp.、Ally Financial Inc.、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc.。

穆迪在另一份報告中寫道，融資成本上升和收入指標下降將削

弱銀行的盈利能力，盈利能力是抵禦損失的首道防線。資產風險正在提升，尤其是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言。

 

 

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