穆迪發表的報告指出,融資成本上升、監管資本的疲弱、以及在辦公室空間需求低迷下,商用房地產貸款相關的風險上升等因素促使是次降級。

該行表示,可能會下調包括U.S. Bancorp(美國合眾銀行)、紐約梅隆銀行、道富銀行和 Truist Financial Corp.等主要銀行的評級。Northern Trust Co.和Cullen/Frost BankersInc.亦被列入降評審查。

穆迪同時對11家銀行給予了「負面」展望,其中包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp.、Ally Financial Inc.、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc.。

穆迪在另一份報告中寫道,融資成本上升和收入指標下降將削

弱銀行的盈利能力,盈利能力是抵禦損失的首道防線。資產風險正在提升,尤其是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言。

其他報道

