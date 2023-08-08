《彭博》引述知情人士報道，螞蟻集團的估值縮水超過70%之後，包括華平投資、加拿大養老金計畫投資委員會在內的一些全球投資者，選擇不參與螞蟻集團提議的股票回購。
知情人士指，凱雷投資集團（Carlyle Group Inc.）、新加坡政府投資公司（GIC Pte）亦未有參與回購；富達投資 （Fidelity Investments）、普徠仕（T. Rowe Price Group Inc.）在內數家基金公司則同意出售持股。
螞蟻上月提出以自有資金回購最多7.6%股份，回購估值約為5671億元人民幣（折合790億美元），較2020年IPO前估計市值2800億美元大幅下跌。
報道指出，螞蟻集團自IPO觸礁後估值大跌，曾參與2018年早期融資的養老基金和私募股權公司均面臨巨大財務損失。由於資管管理公司需要將私人資產按市場價格定價，以反映公允價值，不過所有損失均是帳面表現，如螞蟻估值反彈或可逆轉損失。
螞蟻、華平、凱雷、加拿大養老金、GIC、富達和普徠仕的代表不予置評。
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