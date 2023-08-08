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內地7月美元計出口跌14.5% 見近3年半最大跌幅 遜預期

內地公布7月外貿數據。其中出口及進口表現皆遜預期。內地海關總署公布，以美元計價，7月進出口4829.2億美元，下降13.6%。其中，出口下降14.5%，遜於預期跌13.2%；進口下降12.4%，亦遜預期跌5.6%。貿易順差806億美元，收窄19.4%。

若以人民幣計價，7月進出口總值3.46萬億元，按年跌8.3%，其中出口下降9.2%；進口下跌6.9%。7月貿易順差5757億元，收窄14.6%。

今年首7個月，以美元計價，進出口總值3.4萬億美元，下降6.1%。其中，出口下跌5%；進口下跌7.6%；貿易順差4895.7億美元，擴大3.5%；以人民幣計價，前7個月進出口總值23.55萬億元，按年增長0.4%。其中出口增長1.5%；進口下降1.1%；貿易順差3.39萬億元，擴大10.3%。

前7個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為3.59萬億元人民幣(下同)，增長2.8%，佔中國外貿總值的15.3%。其中，對東盟出口2.11萬億元，增長4.7%；自東盟進口1.48萬億元，增長0.2%；對東盟貿易順差6275.1億元，擴大17%。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為3.22萬億元，下降0.1%，佔13.7%。其中，對歐盟出口2.08萬億元，下降2.6%；自歐盟進口1.14萬億元，增長5.1%；對歐盟貿易順差9433.4億元，收窄10.5%。

美國為中國第三大貿易夥伴，中國與美國貿易總值為2.64萬億元，下降9.6%，佔11.2%。其中，對美國出口1.95萬億元，下降13%；自美國進口6911.2億元，增長2%；對美貿易順差1.26萬億元，收窄19.5%。

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