內地公布7月外貿數據。其中出口及進口表現皆遜預期。內地海關總署公布，以美元計價，7月進出口4829.2億美元，下降13.6%。其中，出口下降14.5%，遜於預期跌13.2%；進口下降12.4%，亦遜預期跌5.6%。貿易順差806億美元，收窄19.4%。