今次已非首次有萬達現任或前高管被帶走，早在2020年12月28日，曾跟隨萬達創辦人王健林多年的萬達商管集團副總裁朱戰備因涉嫌貪腐被上海警方帶走。

在今年2月，A股新城控股公佈公司暫時無法與董事、聯席總裁曲德君取得聯繫，隨後新城系再披露，收到曲德君家屬轉交的曲德君辭任副董事長、非執行董事等職務的辭職信，因無法履行職務而辭任上述職務。後有傳曲是因個人原因受查，但作為萬達集團王健林器重的老臣子、曾在萬達工作近17年、且一直負責核心萬達商業的曲德君，亦被《騰訊新聞》「稜鏡」及《財新》等報導指，曲德君的失聯是由於正在配合當局調查，事涉其供職萬達集團、負責萬達金融科技板塊業務期間。

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