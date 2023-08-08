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華晨中國：主席吳小安上周被廉署拘留 股份午後復牌

華晨中國（1114）公布，主席吳小安於今年8月3日被香港廉政公署拘留，調查懷疑涉及觸犯香港法例第201章《防止賄賂條例》條，並於翌日（4日）在不獲起訴情況下保釋外出。

公司又披露，於吳小安被拘留同日，廉署人員到訪公司香港主要營業地點執行一項搜查令。

董事會認為，廉署之調查並無對集團造成重大不利影響，集團業務及運作維持正常。公司將於適當時候就廉署調查尋求法律意見。由於廉署調查仍在進行，公司將根據上市規則規定，於適當時候另行發表公布。

華晨於8月3日停牌，停牌前報3.94元，股份將於今日下午1時復牌。

同樣由吳小安出任主席的新晨動力（1148）亦公布，公司於吳小安被帶走當日，獲廉署人員到訪香港主要營業地點，執行一項搜查令。新晨動力於8月3日停牌，將於午後復牌，停牌前報0.275元。

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