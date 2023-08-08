恒指半日跌267點或1.37%，報19270點，大市成交金額543億元；國指跌111點或1.65%，報6622點。恒生科技指數收報4403點，跌2.14%。
權重科技股全線走低。阿里巴巴（9988）跌2.3%，收報93.4元；騰訊（0700）跌1.82%，收報335元；美團（3690）跌2.56%，收報141元；小米（1810）跌1.14%，收報12.18元；京東（9618）跌3.87%，收報149.2元；網易（9999）跌1.34%，收報169.6元。
内房股、物管股雙雙捱沽。潤地（1109）跌3.71%，收報33.7元；碧桂園（2007）跌7.58%，收報1.22元；中海外（0688）跌1.68%，收報17.52元；恒大物業（6666）一度創上市新低，見0.92元，收報0.93元，跌7%。
物管股亦走弱，雅生活服務（3319）收報5.02元，跌3.09%；碧桂園服務（6098）收報8.49元，跌5.56%；世茂服務（0873）收報1.61元，跌1.23%；華潤萬象（1209）收報36.05元，跌3.09%；融創服務（1516）收報2.35元，跌3.29%；保利物業（6049）收報40.25元，跌2.42%。
大摩料三桶油次季上游業務業績堅韌，三桶油逆市走高。中石化（0386）升1.37%，收報4.44元；中石油（0857）升2.48%，收報5.78元；中海油（0883）升1.27%，收報12.76元。
避險情緒升溫，黃金股逆勢走高。招金礦業（1818）收報10.9元，升4.81%；紫金礦業（2899）收報13.02元，升1.72%；中國黃金國際（2099）收報30.05元，升3.44%；山東黃金（1787）收報15.56元，升2.77%。
昨日急瀉的中興通訊（0763），券商Jefferies發表報告指，該股大跌主因是市場擔憂主要美國投資者會迫於美國國會的壓力，剝離包括中興通訊在內的中國股票倉位，重申中興通訊不在美國投資禁令名單上。中興半日小幅反彈，收報27元，升0.19%。
藍籌方面，宏橋（1378）升5.27%，收報7.79元，是升幅最大的藍籌；龍湖（0960）跌9.11%，收報17.16元，是跌幅最大的藍籌。
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