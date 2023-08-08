文章日期：2023年8月8日 12:22
黃金和白銀並沒有因為美元下跌而受到支持，相反更反覆向下。從技術走勢上分析，黃金和白銀有機會去到6月低位，投資者在現階段不宜低買。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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