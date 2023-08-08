他指，注意到一些萬科的員工、一些親朋好友都轉發了相關帖子，但感覺不太好。因為現在經濟不太好，尤其民營企業家壓力非常大，企業遇到困難這是普遍的現象，在這種情況下出現了勞資糾紛、利益沖突。一些討薪的員工不得已採取了這樣的措施（狙擊姚振華），這種舉動不可取，但是可以理解，員工有他們的無奈。

而姚振華作為企業家團體中的一員，遇到問題被這樣對待，不但不解決問題，而且還激化矛盾。企業家本身要反思，到了這一步應該怎麼處理、怎麼直面。企業、企業家、員工和社會應該更多的理解如何來面對困難，如果有點什麼問題，還是更多的通過法治手段來處理。

他又同時指出，現在社會的一種心態完全是看熱鬧，「吃瓜群眾」，讓他感到悲哀。

寶能掌舵人姚振華在7月31日被１０多名欠薪的前員工追打，其後寶能就姚振華遭到暴力襲擊事件發布聲明，強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，並表示已採取相應法律行動以及必要措施，確保全體幹部員工的人身安全及企業正常經營。

寶能曾參與「萬科爭奪戰」，並與當時的萬科股東王石、華潤等交手，更曾要2016年中以股東身份，提呈要求罷免整個萬科董事局，即包括王石及現任主席郁亮等人。

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