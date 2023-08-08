曾在「萬科爭奪戰」與寶能系掌舵人姚振華交手的萬科前董事長兼創辦人王石昨於微博就姚振華遭被欠薪追打一事開腔評論。王石表示，「姚振華至少沒有因此躺平，本人還在積極地處理企業的事情，這個信息是值得來鼓勵的」。
他指，注意到一些萬科的員工、一些親朋好友都轉發了相關帖子，但感覺不太好。因為現在經濟不太好，尤其民營企業家壓力非常大，企業遇到困難這是普遍的現象，在這種情況下出現了勞資糾紛、利益沖突。一些討薪的員工不得已採取了這樣的措施（狙擊姚振華），這種舉動不可取，但是可以理解，員工有他們的無奈。
而姚振華作為企業家團體中的一員，遇到問題被這樣對待，不但不解決問題，而且還激化矛盾。企業家本身要反思，到了這一步應該怎麼處理、怎麼直面。企業、企業家、員工和社會應該更多的理解如何來面對困難，如果有點什麼問題，還是更多的通過法治手段來處理。
他又同時指出，現在社會的一種心態完全是看熱鬧，「吃瓜群眾」，讓他感到悲哀。
寶能掌舵人姚振華在7月31日被１０多名欠薪的前員工追打，其後寶能就姚振華遭到暴力襲擊事件發布聲明，強烈譴責7月31日的暴力襲擊事件，並表示已採取相應法律行動以及必要措施，確保全體幹部員工的人身安全及企業正常經營。
寶能曾參與「萬科爭奪戰」，並與當時的萬科股東王石、華潤等交手，更曾要2016年中以股東身份，提呈要求罷免整個萬科董事局，即包括王石及現任主席郁亮等人。
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